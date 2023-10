Le borse di studio dei Cavalieri del Roero agli “adulti del futuro”

Giorno di grande festa, quello di sabato 30 settembre, per l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero: che hanno dato vita alla loro celebrazione annuale nel segno e nel nome dell’Arcangelo che è nume tutelare del sodalizio retto dal Gran Maestro Carlo Rista.

Dopo due anni dall’ultima sortita, i Cavalieri sono tornati ad onorare questo appuntamento a Monticello d’Alba: nella chiesa della Natività del Borgo, con il sacrale momento della Messa condivisa con la cittadinanza, e soprattutto con la cerimonia legata alla consegna delle borse di studio rivolte agli studenti roerini della scuola superiore che più si sono distinti in questa ultima annata.

Lungo l’elenco: ben 38 gli allievi premiati, come segno di impegno e interesse alle giovani generazioni. Storicamente, l’Ordine di San Michele è votato al “seminare futuro”: e lo fa -anche- in questo modo concreto, tangibile, grazie altresì al fondamentale apporto di tanti amici e soci della compagine, che in tempi diversi hanno risposto “presente” a questa vera e propria missione sociale.

Per la scuola Apro Formazione di Alba sono stati premiati Ardit Iseini (borsa di studio “Lombardo Carlo”), Monica Tucciarello (borsa di studio “Ambrosio Ilario”) e Teresa Sandri (borsa di studio “Zoccola Paolo”). Per il Liceo Scientifico “Leonardo Cocito” di Alba hanno ricevuto questo onore Elena Ngjelo (borsa di studio “Scotti Grazia”), Sara Merlo (borsa di studio “Serafino Enrico”), Assiatou Diallo (borsa di studio “Bongiovanni Margiaria”) e Nicola Ricatto (borsa di studio “Giacosa Maurizio”).

Per l’Istituto “Einaudi” di Alba, applausi per Chiara Casetta (borsa di studio “Professoressa Corino Anna”), Beatrice Rosso (borsa di studio “Commendatore Ansaldi Pietro”), Giovanni Buonincontri (borsa di studio “Troia Vincenzo”), Simona Casetta (borsa di studio “Occhetti Azimut”).

Per la scuola enologica “Umberto I” di Alba, il premio è spettato a Elia Negro (borsa di studio “Rossano Andrea”), Ginevra Roman (borsa di studio “Verri Pier Giorgio”), Luca Moresco (borsa di studio “Geraci Bruno”): per il Liceo Artistico Classico “Govone” di Alba, invece, premiati Isabella Imperato (borsa di studio “Giovanni Borgnino”) e Edoardo Tomaselli (borsa di studio “Bcc Cherasco”). La serie di studenti frequentanti le scuole superiori albesi si è conclusa con i premi degli allievi del Liceo “Da Vinci”: Mariabeatrice Pozzo (borsa di studio “Bcc Cherasco”, la seconda), e Valentina Cabutto (borsa di studio “Occhetti Azimut”).

Poi, i ragazzi degli istituti braidesi: come il “Guala”, e in particolare Jaskirat Singh (borsa di studio “Rivatta Remigio”), Benedetta Rolfo (borsa di studio “Sandrone Luciano”), Samuele Giaccardi (borsa di studio “Rista Angelo e Adriana”), Federica Matzeu (borsa di studio “Fratelli Cagliero”) e Giada Mileto (borsa di studio “Rista Carlo”).

Per l’istituto “Velso Mucci”, premiati Anna Racca (borsa di studio “Brusco Giuseppe”), Beatrice Taricco (borsa di studio “Miroglio Giuseppe”). Per il Liceo “Gandino”, invece, Gaia Mossio (borsa di studio “Galbiati Natale”), Delia Gosmar (borsa di studio “Banca d’Alba”), Eleonora Macrì (borsa di studio “Bullio Branzon Massimo”), Alice Baldracco (borsa di studio “Troia Vincenzo”) ed infine, per la scuola professionale “San Domenico Savio”, Lorenzo Pintus (borsa di studio “Riccomagno Luigi”), Andrea Lorenzo Franco (borsa di studio “Paolo Chiavarino”) e Marta Beccio (borsa di studio “Molino Vittorio”).

Premiati anche alcuni studenti della scuola d’arte bianca di Neive: Cecilia Casale Alloa (borsa di studio “Cavalieri del Roero Lombardi”) e Maryem Majmou (borsa di studio “Scotti Grazia”). Paola Rimascanu dell’Istituto Musicale di Canale e del Roero ha ottenuto la borsa di studio “Enrico Rustichelli”. Un plauso, infine, in orbita Alba Music Festival: al soprano Sang Eun Kim (borsa di studio “Bertolotto Antonio”) e alle studentesse coreane orfane Sinae King, Da Hyun Lee, Seo Keon Han e Seong Hee Park, con altre due borse di studio targate Banca d’Alba.

Al culmine dell’evento, non è mancato il momento della consegna del premio “Fedeltà al Roero”: appannaggio, per questo biennio, del giornalista Gian Mario Ricciardi di Sommariva Perno, direttore del Premio Giornalistico del Roero, per molti anni in servizio presso la Rai e direttore emerito del Tg Rai Piemonte, amministratore civico di lungo corso e tutt’ora leader di Roero Verde, che cura le sorti del Parco Forestale del Roero.