Giovedì 5 ottobre i locali della ex caserma Musso, in piazza Montebello 1 a Saluzzo, ospiteranno la fiera del lavoro Monviso Lavoro.

Agenzia Piemonte Lavoro, tramite il Centro per l’impiego di Saluzzo, e Città di Saluzzo hanno organizzato l’evento coinvolgendo la rete territoriale, con l’obiettivo di fare incontrare in un unico luogo persone e aziende, agenzie per il lavoro, soggetti accreditati ai servizi al lavoro, servizi sociali e rappresentanti del mondo dell’istruzione e della formazione.

In particolare, Monviso Lavoro desidera porsi come opportunità concreta per giovani – e non solo – dei territori del Saluzzese e del Saviglianese di entrare o rientrare nel mercato del lavoro, o di acquisire strumenti utili a orientare il proprio percorso professionale. Partecipare all’evento può infatti offrire a chi sta cercando occupazione l’occasione per consultare offerte di lavoro, entrare in contatto diretto con le realtà che stanno cercando personale, ma anche scoprire le opportunità formative che i territori mettono a disposizione, scoprendo corsi di specializzazione o aggiornamento, ampliando la rete di contatti professionali o approfondendo

la conoscenza dei mercati del lavoro.

La giornata sarà infatti scandita da workshop tematici dedicati ai futuri scenari occupazionali, alle competenze più ricercate, alle cosiddette “professioni della montagna” nell’ambito delle Terre del Monviso, e alle opportunità di mobilità in Europa, grazie alla presenza delle reti EuropeDirect e Eures.

Un focus specifico sarà inoltre riservato alla validazione e certificazione delle competenze e alle utili prospettive che questo servizio regionale apre a chi vi ricorre. A loro volta, le aziende interessate ad assumere personale avranno a disposizione una vetrina dove presentarsi, illustrare i profili ricercati, selezionare le candidature, fare colloqui. Infine saranno presenti alla manifestazione anche le Fondazioni ITS del Piemonte.

L’evento

Appuntamento giovedì 5 ottobre, dalle 9 alle 17, a Saluzzo, in piazza Montebello 1, nei locali della ex caserma Musso.

Memo

Il suggerimento per chi ha interesse a partecipare è di portare con sé alcune copie del curriculum da consegnare presso gli stand. Al Centro per l’impiego di Saluzzo (in Regione Ruata Re 10) nei giorni che precedono la manifestazione personale esperto offrirà consulenza su come scrivere o aggiornare il proprio curriculum e affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

Contatti

Il Centro per l’impiego di Saluzzo ([email protected], 0175 42732, 339 2921616, 333 4839353) è a disposizione per chi desidera chiedere informazioni, partecipare e avere dettagli sul programma completo dell’evento