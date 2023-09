Prima edizione di Ormea in Transito. Una serata all’insegna della cultura, dell’arte e dello sport

Sabato 30 settembre alle ore 21 Ormea ospiterà i vincitori del Premio Ormea in Transito, importante riconoscimento conferito a due personalità del mondo dell’arte e dello sport.

Ormea segna la confluenza tra diverse culture, è terra di transito tra il Piemonte e la Liguria: da qui la scelta del nome assegnato al Premio, da qui il legame con un paese che è riparo e isola per chi vuole andare oltre e per chi decide invece di restare.

I vincitori di questa prima edizione di Ormea in Transito sono: Massimo Berruti, pittore canellese apprezzato in Italia e all’estero – alcune sue opere parteciperanno quest’autunno a una mostra itinerante negli Stati Uniti – e sei volte campione italiano di pallapugno. Michele Vaccari, scrittore affermato che ha pubblicato romanzi con svariate case editrici tra cui Frassinelli, Rizzoli, Laurana, NN

editore e nel 2023 Buio padre con Marsilio.

Per ulteriori informazioni e curiosità sui due premiati e per leggere le motivazioni del riconoscimento da parte della giuria è consultabile il blog https://ormeaintransito.com

La premiazione, una serata evento aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, si terrà presso il Nuovo Cinema Ormea alla presenza dei due artisti e della prestigiosa giuria. La giuria di quest’anno è composta dallo scrittore e traduttore

Marino Magliani, autore di tanti romanzi tra cui Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma Editore, 2022) e il cui ultimo lavoro è Il bambino e le isole – un sogno di Calvino (66thand2nd, 2023); dallo scrittore Marco Drago, conduttore radiofonico per RadioRai e Radio24 e autore di vari romanzi tra cui Innamorato (Bollati Boringhieri, 2023); dalla scrittrice Franca Acquarone, originaria di Ormea e il cui ultimo lavoro è Tanaro amaro (Araba Fenice, 2023).

Il 29 settembre in mattinata Massimo Berruti e Michele Vaccari incontreranno gli studenti della Scuola Forestale di Ormea e condivideranno esperienze e suggestioni del loro mondo creativo. Quindi regaleranno alla comunità un brevissimo scritto, o un disegno, e durante la consegna del premio delizieranno il pubblico con un piccolo assaggio della loro arte, o il racconto di un loro successo sportivo. Per l’occasione, dal pomeriggio di venerdì 29 settembre fino alla domenica mattina sarà allestita una mostra con le opere di Massimo Berruti presso la Casa delle Meridiane, in via Roma 3.

L’evento è gratuito e la partecipazione è gradita.

Il Premio Ormea in Transito è un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Ormea, il Ministero della Cultura, l’Associazione D’Acqua e di Ferro e l’Alto Tanaro nell’ambito dell’ azione 3.4 del progetto “Borghi e castelli lungo la

ferrovia del Tanaro”.

Per informazioni e suggestioni: https://www.ormeaintransito.com

Contatti: Ufficio Turistico di Ormea, 0174 392157 – [email protected]