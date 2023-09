Calcio a 5 Serie C1: successi per Bra, Centallo e Savigliano al debutto

Inizia con il piede giusto l’avventura delle formazioni cuneesi nel campionato di Serie C1 di Calcio a 5. Nella serata di ieri (22 settembre) sono arrivati tre successi nella prima giornata: il Bra espugna 3-5 il campo del Rosta grazie alla doppietta di Gerlotto ed ai centri di Solavagione, Tamasco, Biraghi (ai padroni di casa non bastano De Lorenzi e un doppio Mirisola).

Vince anche il Futsal Savigliano che stende il San Remo 72: scatenato Emanuele Silvestri, autore di una tripletta, in gol anche De Luca, Rubino per i rossoblu, Melloncelli e Buono per gli ospiti. Infine, bene anche il Centallo che cala la cinquina con il Cus Piemonte Orientale: 2-5 firmato Richichi, Boniello e Cobaj (tripletta anche per lui); per i novaresi marcature di Kibou e Depaoli.