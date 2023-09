Domani inizia il weekend del Cuneo Bike Festival: pedalate, area bimbi e tanti talk

Da mercoledì 20 a martedì 26 settembre 2023, la terza edizione del “Cuneo Bike Festival” offrirà una settimana di talk, pedalate e moltissime iniziative gratuite a tutti, praticanti e appassionati di ciclismo, curiosi e simpatizzanti delle biciclette e più in generale amanti di uno stile di vita sano a cominciare dalla scelta di una mobilità sostenibile. Il ricco calendario di eventi organizzato dall’Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo invaderà pacificamente tutta la città a partire dal quartier generale del “Cuneo Bike Festival”, che quest’anno sarà in largo Audiffredi e via Roma. Protagonisti saranno alcuni volti noti tra gli appassionati delle due ruote. Dai fratelli Panzera che sabato 23 settembre racconteranno le loro pedalate fra le aquile, alle storie che chi ha corso la Granfondo La Fausto Coppi racconterà domenica 24 settembre, quando in serata l’incontro tra bici e scienza sarà al centro di un talk dedicato al cambiamento climatico con l’ultracyclist Omar Di Felice (noto per le pedalate tra i ghiacci di tutto il mondo e il suo impegno per la mobilità sostenibile) e il divulgatore scientifico Cristian Rendina di Datameteo Educational. In calendario anche tante occasioni per pedalare insieme, organizzate in collaborazione con Fiab Cuneo Bicingiro, oltre ad un’area enogastronomica per gli aperitivi bike. Due gli appuntamenti fissi: il “Bike to school” che aprirà la rassegna giovedì 21 settembre e il “Bike to work” che la concluderà martedì 26 settembre. Tutti gli eventi sono gratuiti, alcune iniziative sono a iscrizione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival dove è possibile trovare maggiori informazioni.

Mercoledì 20 settembre alle ore 12, presso il Palazzo della Prefettura di Cuneo (via Roma, 3), anteprima del “Cuneo Bike Festival” con l’inaugurazione della mostra “Sulla strada. Cuneo per la sicurezza stradale”, un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico.

Giovedì 21 settembre dalle 7.45 alle 8.30, è il “il giorno giusto per andare a scuola in bici” con il bike to school che si terrà presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado dell’altopiano e di San Rocco Castagnaretta, Madonna dell’Olmo e Borgo San Giuseppe. Un’occasione per promuovere la mobilità attiva e sostenibile dei ragazzi invitandoli ad andare a scuola in bicicletta e offrendogli un piccolo premio. Alle 19, invece, presso l’Open Baladin (piazza Foro Boario) si terrà il ritrovo per partecipare “Ciclista illuminato: la notte delle biciclette”, una pedalata notturna in città organizzata da Fiab Cuneo Bicingiro, preceduta da un aperibike. Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival

Venerdì 22 settembre alle ore 15.30, presso il villaggio in piazza Audiffredi, ci sarà il taglio del nastro di inaugurazione della terza edizione del “Cuneo Bike Festival”, mentre alle 16 il primo appuntamento nel padiglione eventi sarà dedicato ai “I primi 25 anni di strada” dell’Eurovelo, il complesso di ciclopiste con cui è possibile visitare l’intera Europa. Con l’intervento di Pinar Pinzuti dell’Eurovelo Council, Antonio dalla Venezia, responsabile FIAB per il cicloturismo e le reti cicloturistiche, e Cristina Fabrizio, funzionaria della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica si parlerà del futuro del cicloturismo. Alle 21, salirà sul palco Silvia Grua per raccontare “Tutti i colori della salita”. L’appassionata sportiva dopo aver incontrato sul suo percorso per due volte la parola “cancro”, ha percorso il suo personale Everesting: 343 chilometri, lo stesso dislivello, in 18 ore e 11 minuti. Partendo dal suo libro “I colori della salita. Ho sorriso alla vita pedalando fino al tetto del mondo” racconterà al pubblico la sua esperienza. Prenotazione su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival, ingresso gratuito.

Sabato 23 settembre, nella parte di via Roma adiacente a piazza Audiffredi, dalle ore 9 fino alle ore 18 di domenica, sarà operativa un’area dedicata ai più piccoli per incontrarsi, conoscersi, giocare e, ovviamente, trovarsi intorno tante biciclette. “Il luogo dei giochi” sarà a cura del Gruppo Sportivo Passatore ASD. Alle 9.30, a ottant’anni dalla salita a Paraloup dei partigiani della banda Italia Libera (19 settembre 1943), partirà “Una nuova Staffetta Resistente”, una pedalata amatoriale con giochi e attività lungo la salita che raggiungerà la borgata partigiana in Valle Stura a 1360 metri. Per partecipare alla Staffetta Resistente è necessario iscriversi e versare la quota di 20 euro per ritirare, nei giorni prima dell’evento presso la Fondazione Nuto Revelli (Corso C. Brunet 1, Cuneo) o al posto tappa start a Cuneo in via Roma. Il pacco gara che comprende: numero gara, lasciapassare, mappa con la segnalazione dei posti tappa, il regolamento del Fantastaffetta, i gadget del “Cuneo Bike festival” e degli sponsor, il buono per il pranzo al ristoro di Paraloup. Le iscrizioni alla Staffetta Resistente si chiudono il 19 settembre. Per iscrizioni e informazioni: www.nutorevelli.org. Alle ore 10 partirà da via Roma anche una biciclettata “Alla scoperta di Cuneo in bicicletta”, delle bellezze artistiche e culturali della città, mentre alle 15, prenderà il via “I bike CN: in bicicletta da Cuneo a F’Orma”, pedalata aperta a tutti dall’altipiano fino al Parco fluviale Gesso e Stura e per chi vorrà, nel finale, sarà possibile provare l’esperienza multisensoriale f’Orma sviluppando un contatto emozionale con la natura, scoprendo i diversi ambienti che compongono il paesaggio fluviale camminando a piedi nudi. Per entrambe le pedalate la prenotazione è obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

Alle 16, presso il padiglione eventi, Pino Pace, autore del libro “Haiku in bicicletta”, offrirà al pubblico l’occasione di creare insieme brevi poesie, giocando con le parole dedicate al piacere di pedalare, di scoprire la bicicletta, di viaggiare, emozionarsi e svagarsi. Alle 18, salirà sul palco Jacek Berruti, figlio d’arte del ciclismo, che partendo dalla storia dell’eroico papà Luciano, racconterà l’affascinante ed antico mondo delle strade bianche ed eroiche e la continua scoperta nel percorrere sentieri e vie non asfaltate. Alle 19, Claudio Garelli, Davide Rivero e Luca Cucchietti racconteranno al pubblico il loro progetto di raccolta fondi per acquistare una bici della ditta “A Spasso Bike” per persone disabili, per poi provare a garantirne l’utilizzo alle strutture interessate della città. Per questo crowdfunding, nei primi dieci giorni di ottobre partiranno per il “Cammino di Santiago” in bicicletta e in handbike. Alle 20, sempre presso il padiglione eventi, Radio Piemonte Sound accompagnerà l’appuntamento con l’aperitivo bike con musica e animazione. Infine, alle 21, i fratelli Panzera condivideranno con il pubblico le storie delle loro pedalate tra le aquile, la serie di traversate in bicicletta sulle più famose salite d’Europa che trasformano in documentari. Giovanni in sella e Teresio nelle vesti di preparatore e cameraman hanno percorso migliaia di chilometri, dapprima attraverso i Passi Dolomitici, poi, attraverso le Alpi. Prenotazione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

Domenica 24 settembre, in collaborazione con Confartigianato Cuneo, alle 9.30 da piazza Foro Boario ci sarà il ritrovo per “Il piacere delle cose semplici: pedalata gourmet”, con partenza prevista ore 10 da via Roma. Una facile pedalata nel parco fluviale Gesso e Stura, polmone verde dei cuneesi. Questo itinerario aggira il capoluogo risalendo il fiume Stura attraverso zone selvagge e poco conosciute per poi fare ritorno lungo la splendida e molto frequentata sponda del torrente Gesso. Durante la pedalata, si potrà gustare un delizioso panino gourmet. È possibile noleggiare le E-Bike presso la Bikeroom di Cônitours (via Pascal, 7) alla tariffa promozionale di 20 euro a persona con prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni visitare il sito Cuneoalps (https://www.cuneoalps.it/in-primo-piano/passeggiate-gourmet-2023/pedalata-gourmet-parco-fluviale-gesso-stura-1-detail) e il sito Creatori d’Eccellenza (https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/anello-del-parco-fluviale-gesso-e-stura/#editions). Alle 9.30, in Piazza Galimberti, prenderà il via “Bimbimbici: una festa a pedali”, la manifestazione nazionale di FIAB che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini. Dalle ore 10 alle ore 20 sarà operativo, nella parte di via Roma adiacente a piazza Audiffredi, “Il luogo dei giochi”, l’area dedicata ai più piccoli per incontrarsi, conoscersi, giocare e, ovviamente, trovarsi intorno tante biciclette. Alle ore 15.30, presso il padiglione eventi, i racconti di biciclette si incontrano con “Le storie de La Fausto Coppi”. Gli organizzatori presenteranno le piccole storie che si annidano in ogni edizione: magari sconosciute ai più, ma ricche di significato per chi le ha vissute sulla propria pelle e per chi, ascoltandole, può farle proprie e portare via un insegnamento, un ricordo, per un momento difficile, su o giù dalla sella. Alle ore 16.45, arriva “Facce da bike to work”, dedicato alle storie di coloro che stanno partecipando all’iniziativa del Comune di Cuneo che prevede incentivi economici chilometrici per chi utilizza la bici nel percorso casa-lavoro. Un’occasione per incontrarsi e conoscere nuovi racconti di biciclettate e spostamenti. Alle 18, con “Una donna e una bicicletta”, Elena Martinello racconterà come affronta gran parte della quotidianità in sella alla propria bicicletta, i suoi viaggi tra Australia, Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia ed India e le attività di ripristino dei sentieri di cui si prende cura a Cosseria, Savona, dove gestisce anche il Museo della Bicicletta. Alle 20, sempre presso il padiglione eventi, Radio Piemonte Sound accompagnerà l’aperitivo bike con musica e animazione. Alle ore 21, ci sarà un incontro tra “Il viaggio e la scienza”: un talk a due voci con l’esperienza diretta del ciclista Omar Di Felice che nelle sue avventure, anche nella recente TransAmerica, si è trovato più volte ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e le spiegazioni scientifiche di Cristian Rendina, appassionato biker e meteorologo, divulgatore scientifico di Datameteo Educational. L’evento è promosso nell’ambito del progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità di vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Prenotazione su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

Lunedì 25 settembre alle ore 10, al Cinema Monviso (via XX Settembre, 14) con “Dal viaggio alla scienza: ciò che vediamo, ciò che accade”, il ciclista Omar Di Felice tornerà a raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici che ha vissuto in prima persona nelle sue avventure, confrontandosi con le spiegazioni scientifiche di Cristian Rendina, appassionato biker e meteorologo, divulgatore scientifico volontario di Datameteo Educational. L’incontro ha raggiunto il numero massimo di iscrizioni possibile con oltre 41 classi coinvolte e 850 ragazze e ragazzi delle scuole che vi parteciperanno. Dalle 16.30 alle 18.30, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1), nell’ambito del “bando Spazi Liberi”, Lucia Savino, Massimo Infunti con il dott. Davide Martini dirigente dell’Istituto Comprensivo di Busca e Cristina Giordana, Psicologa dell’ASO Cuneo parleranno dell’autonomia dei più giovani che inizia dal tragitto casa-scuola. Prenotazione obbligatoria su www.comune.cuneo.it/cuneobikefestival.

Martedì 26 settembre, dalle 7.15 alle 9.30, in piazza Europa, si va “Al lavoro in bicicletta: Bike to work”, una giornata dedicata a tutti coloro che vanno al lavoro in bicicletta a cui sarà offerto un momento di condivisione e la colazione. Dalle 15 alle 17, presso la sede di Confindustria Cuneo (via Lorenzo Bertano), si terrà l’incontro “Buone pratiche per la mobilità aziendale” con la presentazione delle best practices di mobility management aziendale e del progetto di noleggio biciclette proposto da Bus Company. L’evento è riservato a mobility manager aziendali del territorio ed organizzato in collaborazione con Confindustria Cuneo. Evento riservato ai mobility manager aziendali per informazioni scrivere a [email protected]. Dalle 17 alle 18.30 presso l’impianto ciclismo con ritrovo all’Infopoint del Parco Fluviale, iniziano “I martedì in mtb: mini corso pratico di guida”, il corso base sulla bicicletta per i bimbi di 8-11 anni con nozioni teoriche e permetteranno ai piccoli ciclisti di avvicinarsi al mezzo con maggior consapevolezza. I partecipanti devono essere provvisti di bicicletta, casco, una camera d’aria. Possibilità di noleggio bicicletta. Quota di partecipazione 15 euro. Info e iscrizioni chiamando il numero 0171.444501 o scrivendo a [email protected]. Il corso continuerà martedì 3 ottobre con gli esercizi su circuito e martedì 20 ottobre con un’escursione lungo la pista ciclabile di lato Gesso.

Sabato 30 settembre, con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9.30 da piazza Galimberti, si terrà una pedalata per le donne aperta a tutti sulle piste ciclabili cittadine dell’altipiano. A seguire, si terrà un incontro con diversi professionisti dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle sul benessere cardiologico delle donne e il ruolo di sport e alimentazione nella sua prevenzione. L’iniziativa, dal titolo “Le donne ci stanno a cuore”, è un evento promosso dall’Associazione Pre.zio.sa. Prevenzione Promozione Salute Onlus in collaborazione con l’Azienda S. Croce e Carle di Cuneo e con gli accompagnatori di FIAB Bicingiro di Cuneo. Per iscrizioni scrivere a [email protected]

Domenica 1° ottobre, con ritrovo alle 9 e partenza alle 9.30 da piazza Galimberti, si terrà “L’U.n.i.vo.c. in tandem” con cui l’Unione Nazionale Italiana Volontari pro ciechi vuole farsi conoscere sul territorio e cercare volontari che possano aiutare persone non vedenti e ipovedenti nella vita quotidiana. Il percorso ciclistico, di circa 45 km, prevede partenza ed arrivo a Cuneo e toccherà Riforano, Morozzo, Margarita, santa Maria Rocca, Beinette, Margherita e Spinetta. Al termine della pedalata sarà possibile pranzare al ristorante “Terza classe” presso il dopolavoro ferroviario. Si precisa che la pedalata e il pranzo sono attività separate quindi si può partecipare anche a una sola delle due. Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 25 settembre chiamando il 3463718747 oppure scrivendo a [email protected].