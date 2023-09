“Cento giorni dopo – Il caso Amedeo Damiano” su “I podcas originali di Radio 24”

24 marzo 1987. Amedeo Damiano, presidente dell’USSL di Saluzzo in provincia di Cuneo, sta rientrando dal lavoro. Nell’androne di casa due uomini gli sparano, probabilmente con l’intenzione di gambizzarlo. Cento giorni dopo Damiano muore per complicazioni all’ospedale riabilitativo di Montecatone, a Imola. L’inchiesta cambia oggetto: si tratta di omicidio e non più di lesioni gravi. Chi voleva intimidirlo? Chi ha armato le mani dei sicari? Da quel momento inizia un’intricata storia giudiziaria che durerà per i successivi vent’anni.

E’ questa la storia al centro del nuovo podcast originale di Radio 24 “Cento giorni dopo – Il caso Amedeo Damiano“, disponibile da mercoledì 20 settembre sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Una serie true crime in cinque episodi, ideata e scritta da Francesca Zanni – podcaster indipendente – e da Enrico Bergianti – giornalista e podcaster – che insieme hanno vinto il Premio “Pod 24” assegnato da Radio 24 al miglior podcast emergente al Festival del Podcasting 2022 e il premio come “miglior podcast indie dell’anno” e miglior podcast “Indie-Narrazione” agli Italian Podcast Awards 2023 per Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi.

Nel podcast di Radio 24 gli autori raccontano la storia poco conosciuta di Amedeo Damiano, un amministratore pubblico integerrimo che aveva iniziato un’indagine interna all’Ospedale di Saluzzo a tutela dei pazienti e contro una serie di comportamenti scorretti.

La lunga vicenda giudiziaria, che è seguita alla sua morte, ha fornito risposte soltanto parziali. Nel 2020 Libera, anche grazie all’attività di Giovanni Damiano, uno dei quattro figli di Amedeo, ha aggiunto il nome di Amedeo Damiano all’elenco delle vittime innocenti di mafia. Gettando una nuova luce sul caso. Un assassinio su cui, in questi anni, non è stata fatta piena chiarezza. Perché se è stato dimostrato che a sparare furono killer della ‘Ndrangheta, non si sa ancora per conto di chi e per tutelare quali interessi.

Nei cinque episodi (L’agguato; Un uomo rigoroso; Cambio di passo; L’anello mancante; Le verità nascoste) anche le voci dei protagonisti.

GLI AUTORI

Francesca Zanni

Classe 1988, è giornalista pubblicista, coordinatrice di redazione, formatrice e correttrice di bozze freelance. Ha esordito nel mondo del podcasting nel 2020 con “Irrisolti. I misteri del crimine” e nel 2022 ha pubblicato “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi”, un’inchiesta autoprodotta, che le è valso il Premio “Pod 24” al Festival del Podcasting 2022come miglior podcast emergente assegnato da Radio 24 e il premio come miglior podcast “indie dell’anno” e miglior podcast “Indie-Narrazione” agli Italian Podcast Awards 2023. Ha realizzato due podcast per Zanichelli Editore e uno per Sardegna Ricerche. Nel 2023 è uscito il suo primo podcast per Radio 24, realizzato con Enrico Bergianti e dal titolo “Cento giorni dopo – Il caso Amedeo Damiano).

Enrico Bergianti

Enrico Bergianti è un giornalista pubblicista, podcaster e formatore. Collabora da molti anni con la casa editrice Zanichelli e insegna “Audio e podcast” al Master in Comunicazione della Scienza della SISSA di Trieste. Ha collaborato come fonico di presa diretta e co-autore al podcast indipendente “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi” di Francesca Zanni che gli è valso il Premio “Pod 24” al Festival del Podcasting 2022 e il premio come miglior podcast indie dell’anno e miglior podcast “Indie-Narrazione” agli Italian Podcast Awards 2023. Per Zanichelli è uno degli autori e delle voci del podcast Voci in agenda.

CREDITI

Ideato e scritto da Francesca Zanni ed Enrico Bergianti

Voce di Francesca Zanni

Intervengono: Giovanni Damiano, Alberto Gedda, Giampaolo Testa, Sergio Soave, Alberto Candi, Christian La Rosa, Daniela Marcone

Musiche originali di Francesco Imbriaco

Producer Riccardo Poli

Responsabile di produzione Guido Scotti

Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni

Si ringrazia la scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo