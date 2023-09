Volley Coppa Piemonte: primo concentramento positivo per Racconigi

Primo concentramento di Coppa a Pinerolo per il Volley Racconigi con Gai e Gonella non disponibili per problemi fisici, ma presenti in panchina a tifare per le compagne. Prima gara contro Val Sangone, squadra di pari categoria: partita praticamente sempre in controllo. Ragazze ancora un po’ “imballate” dai carichi di lavoro di inizio stagione, ma in grado esprimere già un bel gioco.

Seconda gara contro Unionvolley Pinerolo, squadra di Serie C formata dal settore giovanile della società la cui Prima Squadra milita in Serie A. Racconigi si aggiudica il primo set, vinto 25-14. Molto diversi il secondo e terzo parziale, perso nettamente, nei quali si è fatta sentire un po’ di stanchezza ed in cui Pinerolo inizia a giocare un match praticamente perfetto in ricezione e difesa. Una prima giornata di Coppa che resta comunque decisamente positiva. Prossimo sabato concentramento casalingo per Racconigi, contro Settimo e Canelli, alla ricerca di conferme e forma.

Coppa Piemonte prima giornata

Val Sangone – Racconigi 0-3 (19-25 / 20-25 / 22-25)

Racconigi – Union Pinerolo 1-2 (25-14 / 17-25 / 15-25)

Formazione Racconigi: Girodengo, Giuffrè, Boglione, Baudino, Lattaie, Gai, Rossetti, Botta, Trecco, Gonella, Peretti, Rattalino, Garello, Todini

Primo allenatore :Benvenuti

Secondo Allenatore: Saimandi

Dirigente: Girodengo