Le riflessioni dell’ex ministro Sacconi, l’analisi dei trend europei

Mercoledì 20 settembre, ore 14,45, a Cuneo, in sala Michele Ferrero, presso la sede di Confindustria Cuneo, si terrà il convegno “Al lavoro sul lavoro–20 anni di cambiamenti: cosa ci riserva il futuro?”, un’occasione di confronto su temi strategici per il futuro delle aziende e del tessuto sociale del nostro Paese.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’associazione Adapt e ispirato dalla ricorrenza del ventennale della Legge Biagi – la quale ha rappresentato un momento di svolta della normativa giuslavoristica a livello italiano – si pone l’obiettivo di riflettere sull’evoluzione che ha avuto il mondo del lavoro in Italia negli ultimi anni, analizzando anche le trasformazioni che si profilano all’orizzonte e che incideranno significativamente sul modo di organizzare e remunerare il lavoro.

Partendo dalla visione lungimirante ed innovativa di Marco Biagi, attraverso il dialogo tra l’ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, il confronto offrirà una viva testimonianza dello spirito che ha animato la genesi della Legge Biagi e del percorso tortuoso che ha portato alla realtà attuale del mondo del lavoro italiano, con normative che non sempre rispondono alle esigenze delle aziende, le quali, invece, spingono per una potente azione riformatrice.

Seguirà l’intervento dell’avvocato Lea Rossi, partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo, che offrirà una panoramica sulle attuali tendenze europee e su come impatteranno sulle aziende.

A concludere i lavori, introdotti da Stefania Bergia, responsabile servizio Politiche del Lavoro e Welfare di Confindustria cuneo, sarà la tavola rotonda moderata da Alberto Orioli, che coinvolgerà Olga Lo Conte (People Lead, Labor Relations Italy, Mondelez International), il direttore di Federmeccanica Stefano Franchi e il presidente di Adapt Emmanuele Massagli, in un dibattito focalizzato sulle nuove frontiere del lavoro e della sua remunerazione.

Nel confronto si evidenzieranno le sfumature di visione provenienti da punti di osservazione diversi quali l’impresa, in particolare aziende multinazionali ma con realtà medio-piccole locali, l’associazione del comparto industriale metalmeccanico, categoria trainante per l’economia nazionale, e l’Università – nella fattispecie la realtà di studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro fondata proprio da Marco Biagi nel 2000.

Così il direttore generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio – che porterà i saluti iniziali – inquadra l’importante evento ospitato presso la sede degli industriali cuneesi: «Nel ventennale della legge Biagi vogliamo cogliere l’occasione per interrogarci su dove stia andando il mondo del lavoro e su cosa possiamo fare per stare al passo, visto che le aziende, in continua evoluzione, molto spesso anticipano la normativa, la quale si limita a prendere atto di una situazione già mutata. Il convegno fornirà gli elementi per costruire una riflessione sui cambiamenti di questi anni, partendo da una visione quasi profetica di Marco Biagi, allargando lo sguardo a quel che accade nel resto d’Europa e, soprattutto, aprendo il confronto su quali sono gli scenari e gli sviluppi che si prospettano all’orizzonte, grazie a interlocutori di altissimo livello, che vantano una conoscenza approfondita della realtà del mondo del lavoro».

Per iscriversi: www.confindustriacuneo.it/calendario.