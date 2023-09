Tennistavolo: Simone Garello dell’A4 Verzuolo “brilla” a Terni

Bel trionfo per Simone Garello nel torneo nazionale giovanile disputatosi a Terni sabato 9 e domenica 10 settembre; il giovane portacolori dell’A4 Verzuolo è infatti salito sul gradino più alto del podio nella categoria “Under 15” al termine di una gara molto impegnativa e competitiva. Simone, dopo essersi aggiudicato il proprio girone di qualificazione e aver superato diversi turni del tabellone ad eliminazione diretta in modo agevole, è arrivato in semifinale dove ha prevalso per 4 a 3 sul campione italiano della categoria, il toscano Oliver Mankowski, accedendo alla finale che l’ha visto superare per 4 a 1 il friulano Erik Paulina. Simone grazie a questo successo ha conquistato il diritto a partecipare al torneo internazionale giovanile in programma a Lignano Sabbiadoro ad inizio novembre.

Sempre a Terni, da mercoledì 6 a venerdì 8 settembre, Alice Rivoira ed Ettore Casonato hanno partecipato con la rappresentativa piemontese alle finali nazionali del Ping Pong Kids che hanno visto il Piemonte conquistare la piazza d’onore alle spalle della Toscana. In particolare si è distinto il cuneese Ettore Casonato che si è aggiudicato la gara di singolo.

cs