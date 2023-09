Promozione 2023-24: i meccanismi di promozioni e retrocessioni

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di Piemonte e VdA ha deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschile della stagione sportiva 2023/2024.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2024/2025

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2023/2024 viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2024/2025 (n. 4 promozioni dirette). In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. (spareggio su campo neutro in gara unica)

PLAY-OFF

1^ fase

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

– della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

– della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2^ classificata – 5^ classificata

3^ classificata – 4^ classificata

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno

successivo. Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla 2^ fase. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

2^ fase

Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2024/2025, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate. Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:

1° TURNO

1) vincente 1^ fase girone A – vincente 1^ fase girone B

2) vincente 1^ fase girone C – vincente 1^ fase girone D

2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)

3) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi)

ovvero

4) perdente abbinamento 1 – perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi)

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro – dall’esecuzione dei calci di rigore

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D

Non si disputano gli incontri della 2^ fase. Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2024/2025 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 ulteriori promozioni).

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2024/2025 (n. 3 ulteriori promozioni).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare le due squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2024/2025 (n. 2 ulteriori promozioni).

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2024/2025 (n. 1 ulteriore promozione).

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si potrà eventualmente tenere conto in caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al Campionato di Eccellenza 2024/2025 (nessuna ulteriore promozione).

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2024/2025

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (12 retrocessioni totali)

La 16^ classificata in ogni girone del Campionato di Promozione 2023/2024 retrocede al Campionato di Prima categoria 2024/2025 (n. 4 retrocessioni dirette). In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OUT

Partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al 12°, 13°, 14° e 15° posto in ciascun girone. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per definire le posizioni di classifica al 12°, 13°, 14° e 15° posto in ciascun girone in caso di parità, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;

– della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

– della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

– del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

– del sorteggio.

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata

13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2024/2025, senza dare

esecuzione alla gara di Play-Out. Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2024/2025, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Prima categoria 2024/2025 (n. 8 ulteriori retrocessioni).