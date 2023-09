Sfida tra comici a “Comedy ring”

Una sfida a colpi di risate. Savigliano si prepara ad ospitare “Comedy ring”, manifestazione che coinvolgerà alcuni dei più famosi comici italiani.

Organizzato dalla “SM Management” di Simone Migliaccio, in collaborazione con il Comune, l’evento è in programma per venerdì 15 settembre, alle 21, in piazza Santarosa.

Il format prevede che i comici delle più celebri trasmissioni televisive – da “Zelig” a “Colorado” – salgano sul ring e si sfidino in una gara tutta a suon di… risate. La “corona” in palio saranno il divertimento e gli applausi del pubblico, vero vincitore della serata.

Cinque i comici attesi a Savigliano: Beppe Braida, Pino Campagna, Mauro Villata, Stefano Chiodaroli e Max Pieriboni.

«Si tratta di un format che gira lungo tutta l’Italia – spiega l’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – e come tappa per il Piemonte è stata scelta la città di Savigliano. Sarà una serata di divertimento, tra le prime ad inaugurare i tanti eventi autunnali saviglianesi, che ci auguriamo possa incontrare l’interesse di più generazioni».

“Comedy ring” è un evento è gratuito. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto l’Ala di piazza del Popolo.