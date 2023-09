Sabato 9 settembre lo spettacolo teatrale “Mucche Ballerine” in scena a Chiusa di Pesio

Sabato 9 settembre, alle 16, nel cuore della Borgata Fiolera, a Chiusa di Pesio, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Mucche Ballerine”.

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, in sinergia con la Regione Piemonte, Abbonamento Musei, la Rete Ecomusei Piemonte e l’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio, con l’obiettivo di promuovere gli ecomusei quali strumenti di utilità sociale, orientati a uno sviluppo sostenibile.

Cosa sapremmo della guerra se a raccontarla fosse una mucca che ascolta il Trio Lescano?

“Mucche Ballerine” è una storia alpina che sa di fontina stagionata, latte appena munto e villaggi carbonizzati. È una storia d’amore e dinamite, partigiani e Radio Londra, incendi e rappresaglie, mucche scervellate, bipedi umani complicati e cani pastori un po’ fascisti. Regina, una “reine” valdostana, una mucca combattente ridotta in clandestinità dalle proibizioni del fascismo, racconta l’estate del 1944 passata in alta montagna in compagnia delle amiche Ardita (innamorata di Tornado, un toro da monta professionalmente infedele) e Marquisa, che vede sempre nero, ma forse vede giusto. Il loro alpeggio diventa la stazione radio di una banda di partigiani. E allora tra le interferenze e i bollettini di guerra si fa strada il Trio Lescano. Da questa prospettiva stralunata, il racconto degli anni dell’occupazione tedesca e della Resistenza si riempie di un’ironia, una tenerezza e una mestizia del tutto nuove, lontane da ogni retorica celebrativa.

MUCCHE BALLERINE – Da un’idea di Alessandra Celesia

Testo Marco Bosonetto – Regia John McIlduff

Musiche originali di Christian Thoma con Alessandra Celesia, Christian Thoma (oboe, corno inglese e clarinetto basso), Luca Moccia (contrabbasso), Alex Danna (fisarmonica)