“Yoga e musica tra i filari” in Valle Stura

La rassegna EXPA 2023 (Esperienze X Persone Appassionate) a cura dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno prosegue con un nuovo appuntamento del filone EXPA – Saperi e sapori sabato 9 settembre alle 14.30 in Valle Stura a Cornaletto, presso l’azienda agricola e fattoria didattica La Fragolina.

Durante il pomeriggio si farà una visita nei frutteti di mele guidata Ilda dell’azienda e da un agronomo dove i partecipanti potranno scoprire tutte le tante varietà di mele e i metodi di coltivazione; successivamente i partecipanti potranno raccogliere un cestino di mele red delicious.

Successivamente Claudia Picco, insegnante di yoga guiderà una lezione che durerà all’incirca due ore e comprenderà una breve introduzione sulla pratica dello Yoga, sulle sue origini, sul metodo insegnato e sulle sue declinazioni. L’attività è adatta a tutti, anche ai neofiti della disciplina ed è necessario un tappettino e una copertina.

Inoltre per i più piccoli ci sarà un laboratorio di tessitura per bambini curato da Adele, di 9 anni la piccola del team La Fragolina, per sperimentare insieme una delle prime arti della lavorazione della lana.

Al tramonto concerto di arpa e mandolino con possibilità di fare una merenda sinoira acquistando i prodotti direttamente dalla aziende presenti: Azienda agricola La Fragolina, Agricaseificio La Capanna di Busca, Azienda agricola Valgrana di Cavaliggi e Azienda agricola Fornero di Busca.

L’appuntamento “Yoga e musica tra i filari” fa parte della rassegna EXPA – Saperi e Sapori, un ciclo di escursioni tematiche ed esperienziali che hanno al centro il gusto e le tradizioni culinarie locali, come mezzo per far conoscere al pubblico il territorio della Valle Grana grazie al coinvolgimento di aziende agricole che attraverso i loro prodotti sono in grado di raccontare il territorio.

Le attività proposte sono gratuite grazie al finanziamento del progetto EXPA, rivolte ad adulti e famiglie con bambini.

Info e prenotazioni al +39 334 5336868 o [email protected].

La rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate è realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, in collaborazione con Noau | Officina Culturale con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.