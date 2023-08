Daniele Berger esordio “privato” al Città di Torino della nuova Clio Rally3

Il pilota pinerolese, affiancato dal navigatore biellese Tiziano Pieri, porta per la prima volta in gara sulle prove speciali italiane la vettura “privata” francese, curata da LPS Competition, finora vista solo nelle mani di piloti ufficiali

Esordio in mani private nei rally nazionali della Renault Clio Rally3, l’arma che la casa francese ha predisposto per competere ad alti livelli, con costi inferiori alle Rally2 pur mantenendo prestazioni di altissimo livello.

A portare in gara la nuova Clio Rally3 sarà il pinerolese Daniele Berger che avrà al suo fianco Tiziano Pieri, navigatore biellese con il quale ha condiviso l’esperienza rallistica nel precedente Rally Regione Piemonte, mentre la vettura con il #23 sulle portiere sarà curata da LPS Competition di Settimo Torinese.

“È un’avventura che mi elettrizza, anche perché è la prima uscita italiana della Clio Rally3 nelle mani di un privato (in passato la Clio Rally3 dell’importatore ufficiale ha disputato il Rally Targa Florio condotta da Alessandro Casella, e il Rally Roma Capitale con Paolo Andreucci). Questa categoria di vetture, che molti hanno definito come ‘mini R5’, non ha le prestazioni estreme delle Rally2 di ultima generazione, ma ha comunque 270 cavalli erogati dal motore 1350 turbo per appena 1230 chili e quattro ruote motrici. Un pacchetto da ben figurare nella classifica della gara. E quella di LPS Competition è la prima a disposizione dei rallisti italiani che la vogliono noleggiare”

Passando alla gara, Daniele Berger sottolinea le peculiarità del rally che si snoda nella Val Susa, prima di tornare in centro a Torino per il gran finale. “È la seconda volta che partecipo al Città di Torino, ma nella scorsa edizione non sono andato bene, arrivando parecchio indietro. Nonostante ciò le prove mi piacciono parecchio perché sono veloci anche se per me sono praticamente nuove. Infatti il Col del Lys verrà affrontato in direzione contraria rispetto allo scorso anno, mentre la Mezzenile è completamente nuova. Sono poi felicissimo dell’arrivo nel cuore di Torino, in via Roma, una collocazione che dà lustro alla gara e permetterà a migliaia di persone di vedere da vicino le vetture da rally” conclude Daniele Berger.

Il 38° Rally Città di Torino entra nel vivo venerdì 1° settembre con le verifiche a Givoletto (sportive 9.00 -17.00 e tecniche 9.30-17.30) cui farà seguito lo Shake Down a Rubiana fra le 13.00 e le 19.00. Sabato 2 settembre sarà la volta della gara con la partenza alle 8.16 dal parco assistenza di Givoletto per affrontare i due passaggi sulle tre prove speciali: Monastero e Mezzenile di 7,5 km ciascuna e il classico Col del Lys da Viù verso Rubiana di 14,45 km. L’arrivo è previsto alle ore 18.01 in Via Roma, salotto elegante di Torino.

La stagione di Daniele Berger è supportata da Progetto Alluminio di Pinerolo (TO)