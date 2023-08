Nel 2023 giunge alla decima edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità: rappresentano il risultato di un’opera ingegnosa realizzata dalle generazioni del passato e lasciata in eredità a quelle future, oltre a identificare, nella visione del FAI, quell’intreccio virtuoso e indissolubile tra Natura e Cultura.

L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 10 settembre e coinvolgerà dodici Beni del FAI in dieci regioni, da nord a sud della Penisola.

In Granda il Castello della Manta a Manta, fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sullo sfondo del Monviso, sono in programma visite guidate con affacci dal rivellino e dal giardino delle palme per osservare il panorama circostante, con partenza alle ore 10.45, 12, 14.30, 15.45 e 17. Alle ore 10.30 e 15.30, speciale visita per famiglie tra Castello e bosco. E ancora, Vie di Natura e Cultura proporrà alle ore 10 percorsi di trekking – della durata di tre ore – e passeggiate pomeridiane alle ore 14, 15 e 16 per osservare il paesaggio intorno al maniero, parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del territorio, ma anche ambiente di vita quotidiana. Inoltre, in collaborazione con il Parco del Monviso, per l’intera giornata, esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici del territorio e, al termine di ogni visita guidata, presentazione degli Eco-attori della Riserva Transfrontaliera del Monviso Mab Unesco, imprese e aziende che s’impegnano volontariamente a rispettare i valori dello sviluppo sostenibile attraverso un percorso di miglioramento continuo, che li qualifica come veri e propri “ambasciatori” delle terre del Monviso.

E ancora, possibilità di consumare un gustoso picnic nel parco del Castello (cestino da prenotare inviando un’email a [email protected], a seguito della prenotazione online dei biglietti di ingresso all’evento) o un aperitivo nel giardino delle Palme.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Biglietti di ingresso con visita guidata al Castello : Intero 15€; Abbonamento Musei Torino e Valle d’Aosta 10,50€; Studente (19-25 anni) e Bambino (6-18 anni) 8€; Iscritto FAI, Residente Comune di Manta, Persone con disabilità e accompagnatore e altre convenzioni 4€; Bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Pacchetto famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 38€.

Costo cestino picnic (da prenotare): 18€.

L’aperitivo è acquistabile in loco, scegliendo tra varie proposte.