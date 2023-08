Volley A1/F: Cuneo, ecco tutti gli impegni del pre-campionato

È un precampionato con tanti derby piemontesi quello che attende la Cuneo Granda Volley nel mese che precede l’inizio del campionato. Si inizia sabato 9 settembre al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta a Cuneo con il confronto con Chieri (ore 18), poi martedì 12 settembre la prima trasferta a Villafranca Piemonte per la sfida contro Pinerolo (ore 17).

Giovedì 14 al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta il primo atto del derby con Mondovì (ore 18,15), con il secondo in programma a Mondovì giovedì 21 alle ore 17,30. Sabato 23 alle 15 ancora un’occasione preziosa per prendere le misure al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte in vista del debutto in campionato dell’8 ottobre, poi la due giorni di Montichiari (Brescia) di sabato 30 settembre e domenica primo ottobre.

Sabato 30 settembre le biancorosse si misureranno al PalaGeorge con la neopromossa Roma in un match valido per il Trofeo Mimmo Fusco – Regione Lombardia (diretta Rai Sport dalle ore 20) e come semifinale del Trofeo Ferramenta Astori, al quale partecipano anche il Volero Le Cannet campione di Francia e Trento, altra neopromossa nella massima serie; domenica primo ottobre le finali. Giovedì 5 ottobre l’ultimo collaudo prima dell’esordio, avversaria Chieri nel suo PalaFenera. Gli allenamenti congiunti in programma presso il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta sono a ingresso libero.

Il precampionato della Cuneo Granda Volley

Sabato 9 settembre Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ore 18 palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo

Martedì 12 settembre Wash4Green Pinerolo – Cuneo Granda Volley ore 17 Pala Bus Company Villafranca Piemonte

Giovedì 14 settembre Cuneo Granda Volley – LPM BAM Mondovì ore 18,15 palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, Cuneo

Giovedì 21 settembre LPM BAM Mondovì – Cuneo Granda Volley, ore 17,30, PalaManera, Mondovì

Sabato 23 settembre Wash4Green Pinerolo – Cuneo Granda Volley ore 15 Pala Bus Company Villafranca Piemonte

Sabato 30 settembre Cuneo Granda Volley – Roma Volley Club ore 20,30 PalaGeorge, Montichiari (Brescia)

Domenica 1 ottobre Cuneo Granda Volley – Volero Le Cannet/Itas Trentino, PalaGeorge, Montichiari (Brescia)

Giovedì 5 ottobre Reale Mutua Fenera Chieri – Cuneo Granda Volley PalaFenera, Chieri

c.s.