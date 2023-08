Coppa Italia Eccellenza: oggi si ricomincia! Sette cuneesi ai nastri di partenza

Si torna a far sul serio. Dopo aver ricaricato le batterie, il calciomercato ed un intenso mese di allenamenti, inizia ufficialmente la stagione 2023-24 di Eccellenza in Piemonte: oggi (27 agosto), primo impegno ufficiale, con l’andata del primo turno di Coppa Italia. Competizione che, se forse non considerata come obiettivo primario per molte (o forse quasi tutte) le società, resta un appuntamento prezioso, soprattutto in questa fase di pre-campionato, utile ed indicativo per capire, squadra per squadra, stato di forma e meccanismi, test per fare il punto sull’avanzamento dei lavori.

Una Coppa che, come sempre, potrà iniziare a diventare un obiettivo serio, in autunno, quando il cerchio comincerà a restringersi e salirà la voglia, per le compagini ancora in corsa, di alzare e portare a casa un trofeo. Il sipario si è già alzato ieri, sabato 26, con l’anticipo serale fra Villafranca e Cavour: ad imporsi i padroni di casa (2-0) grazie ai gol di Barison e Sarao.

Sono 7 le squadre della Granda ai blocchi di partenza. Derby e big match al “Filippo Drago” dove si affrontano Pro Dronero e AC Cuneo 1905 Olmo: una rivalità calda, ancora più sentita dopo il “caso Brondino” di mercato che ha portato il centrocampista alla corte di mister Magliano dopo 13 anni di militanza in Valle Maira. Ma gli spunti non si fermano qui, considerando che si fronteggeranno due team che puntano ad una Eccellenza ad alti livelli.

Grande curiosità anche al “Pochissimo” dove il Fossano, retrocesso dalla Serie D, riparte: i blues, chiusa l’era Viassi, hanno sostanzialmente rivoluzionato la squadra, a partire dall’approdo in panchina di Matteo Solari, costruendo una rosa, secondo gli addetti ai lavori, fra le favorite per la vittoria finale. La sfida è contro la Giovanile Centallo che, dopo essersi consolidata negli anni in categoria, ora punta dichiaratamente al salto di qualità.

Match tutto da seguire anche al “Damiano” dove un’altra big inizia il proprio cammino: è il Saluzzo di Salvatore Telesca che, dopo un mercato oculato e di spessore, attende il Moretta, potenziale sorpresa di questa stagione per quanto concerne la corsa ai primi posti.

Oltre ai tre derby, difficili da pronosticare, provinciali, in campo la Cheraschese: i nerostellati di Mascarello riceveranno sul sintetico del “Roella” la neopromossa ma attrezzata Csf Carmagnola.

Ricordiamo che IDEAWEBTV seguirà in DIRETTA Pro Dronero-Cuneo, Fossano-Giovanile Centallo e Saluzzo-Moretta. Al termine, tutti gli approfondimenti, i video e le interviste.

COPPA ITALIA ECCELLENZA – ANDATA PRIMO TURNO (Domenica 27 agosto ore 15)

Villafranca-Cavour 2-0 (26 agosto ore 20.45)

Alicese Orizzonti – Aygreville Calcio

Alpignano – Lascaris

Cheraschese – CSF Carmagnola

Fossano Calcio – Giovanile Centallo

Pro Dronero – AC Cuneo 1905 Olmo

Pro Eureka – Calcio Settimo

Saluzzo – Moretta

San Domenico Savio Asti – Acqui

Volpiano Pianese – Borgaro Novis

Verbania Calcio – Stresa Vergante (ore 17)

Città di Cossato – Biellese (ore 18)

Oleggio Sportiva – Accademia Borgomanero (ore 18)

Bulè Bellinzago – Pro Novara (ore 20.30)

Valenzana Mado – Luese Cristo Alessandria (ore 20.30)