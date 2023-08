Campionati Italiani Biathlon: tante medaglie targate Piemonte nella Sprint di Forni Avoltri

Si sono appena concluse anche le prove sprint per quanto riguarda la categoria giovani U19 a Forni Avoltri, dove si stanno svolgendo i Campionati italiani di biathlon estivo. Tra i maschi è tripletta targata Piemonte: ad aggiudicarsi il titolo è stato Michele Carollo (Fiamme Oro) (1+0) che ha fermato il cronometro in 21’01”.

Secondo un buonissimo Nicola Giordano (Fiamme Gialle) (0+2) che, nonostante l’errore in più ha sfoggiato i soliti tempi di rilascio in piedi e ha chiuso ad appena 5″ dall’amico e avversario. Terzo a 46″ l’altro cuneese, Paolo Barale (Fiamme Oro) (1+1). Più attardati gli altri due piemontesi in gara, Tommaso Peano e Nicolò Aime, entrmabi rappresentati dello sci club Alpi Marittime, che hanno chiuso rispettivamente al 21° e 25° posto.

Anche al femminile, il Piemonte continua a fare da padrone grazie alla doppietta targata Carlotta Guatero (Fiamme Oro) e Magalì Miraglio Mellano (Fiamme Gialle) che conquistanoo rispettivamente il primo e secondo gradino del podio. Al 3° posto l’atleta di casa Maya Pividori (Asd Monte Coglians). Anche le Aspiranti femminile regalano un bel bottino al Piemonte, grazie alla tripletta di Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime) su Luna Forneris (Alpi Marittime) e Matilde Giordano (Fiamme Oro) che chiude al 3° posto. Ai piedi del podio l’altra cuneese dello sci club Valle Pesio, Alice Gastaldi, con un ritardo di 1’41”02 sulla vincitrice.

Le altre cuneesi dello sci club Alpi Marittime hanno così chiuso: 6ª Iris Cavallera, 8ª Gaia Gondolo, 10ª Anna Giraudo, 11ª Cecilia Peano, 12ª Lucia Borcchiero. Al maschile, il Piemonte porta a casa la medaglia di bronzo grazie alla positiva prestazione di Jacopo Piasco (Alpi Marittime). Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’altoatesino Aaron Niederstaetter (Ridnaun) sul primierotto Riccardo Giacomel. 5ª piazza per Filippo Massimino (Alpi Marittime) con un ritardo di 38” dal vincitore. Giacomo Barale (Alpi Marittime) chiude all’8° posto, 11° Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 13° Stefano Occelli (Valle Stura), 15° Nicola Giordano (Alpi Marittime), 24° Stefano Occelli (Valle Stura).

Nella categoria Senior femminile vince la sappaadinaa Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer e Rebecca Passler. All’8° posto la cuneese del centro sportivo Esercito Gaia Brunetto, mentre tra le Juniores al 13° posto Francesca Borcchiero (Esercito) nella gara vinta dalla compagna di squadra Sara Scattolo (Esercito). Seconda piazza per Birgit Schoelzhorn

(Carabinieri).

Al maschile è l’atleta della Val Ridanna Patrick Braunhofer (Carabinieri) a salire sul gradino più alto del podio davanti al friulano Daniele Cappellari (Fiamme Oro) e Nicola Romanin (Esercito). Al 9° posto il piemontese dell’Esercito Nicolò Giraudo. Tra gli juniores, è il cuneese Thomas Daziano (Fiamme Oro) che ha saputo approfittare dell’errore in più di Nicolò Betemps (1+1), secondo a 16″. Terzo Christoph Pircher (1+2) a 40″ che è caduto rompendo un bastone prima del rettilineo finale. 7° il piemontese Marco Barale (Fiamme Oro).

1 of 3

c.s.