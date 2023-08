Tagliato il nastro della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia 2023

È avvenuto ieri in serata, il taglio del nastro della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, con toni importanti e una vasta platea che ha raccolto tutti gli attori delle realtà socio-economiche, istituzionali e turistiche territoriali. Si è inaugurato un programma dal volto comunitario e turistico ormai avviato abbracciando il carattere nazionale e subito di grande successo, che si ripete offrendo una corposa vetrina dai tanti gusti, colori e argomenti, rendendo Cortemilia protagonista indiscussa in questi giorni di fine agosto.

Nelle parole del sindaco Roberto Bodrito la consapevolezza di aver svolto un grande lavoro coinvolgendo tanti enti a supportare questa grande festa, costruendo una grande comunicazione, alleandosi con altri territori, e la sua domanda – ditemi voi se siamo nella direzione giusta – aveva già la sua risposta, ribadita nei tanti interventi che si sono susseguiti; non è mancato il ricordo di quel 6 luglio, ormai alle spalle ma che ha lasciato segni importanti di devastazione, di profonde ferite e di ricordi indelebili, ma Cortemilia ha allestito nuovamente la grande festa della Fiera con il solito coraggio e la riconosciuta operosità che la distingue, con una grande organizzazione curata nei dettagli e raccontata al pubblico da Marco Zunino, Consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni, che non smette di ringraziare il suo staff formato da tanti giovani e da storici personaggi di una Pro Loco compatta ed entusiasta.

Moderati dall’immancabile Fabio Gallina, la carrellata degli interventi da parte degli ospiti ha evidenziato nuovamente l’interesse e l’importanza di questa manifestazione, così come la vicinanza da parte di tutti al Comune di Cortemilia; è stato Giuliano Viglione per la Fondazione CRC ad aprire le danze, seguito dal presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia; poi Alessandro Durando per la Camera di Commercio di Cuneo, il neo eletto presidente del GAL Lanche Roero Leader Massimo Gula, e ancora Flavio Borgna, presidente dell’Ente Fiera della Nocciola, Mario Sandri per il Comune di Alba, Mariano Rabino presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, il direttore dell’ACA Fabrizio Pace, Andrea Rizzolo per l’unione Montana Alta Langa e Roberto Colombero per UNCEM.

Una sfilata di commenti, di riflessioni e di onori che si è conclusa con l’intervento del presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta Marco Carrel, con cui il sindaco Bodrito ha siglato un patto di alleanza per allargare i confini della promozione e del gusto della splendida nocciola langarola, stavolta alla corte della fontina delle montagne valdostane. E’ stato infine il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a chiudere l’appuntamento inaugurale, offrendo un’ulteriore riflessione a 360 gradi sull’odierna realtà del comparto della Nocciola, citando ancora una volta – così come tanti altri – il disastroso evento che per diversi produttori ha compromesso un’intera annata di lavoro.

Insieme ai tanti sindaci intervenuti, insieme alle forze dell’ordine, a giornalisti, commercianti e operatori, la festa è poi continuata immergendosi nella Passeggiata Enogastronomica per le vie del paese, tra il numeroso pubblico e nel cuore della Fiera, che prosegue giorno dopo giorno con i suoi tanti appuntamenti in calendario.