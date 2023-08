Si conclude, a Limone Piemonte, la rassegna musicale Note d’acqua, una manifestazione di grande richiamo, tra le più apprezzate del calendario estivo limonese per la capacità di unire la musica d’autore, l’alta montagna e un paesaggio di rara bellezza.

Ad animare l’ultimo concerto sabato 19 agosto sarà l’energia dei Lhi Balòs, che esibiranno come di consueto a bordo di una zattera cullata dalle acque del lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine.

Il pubblico verrà trascintato in balli scatenati sulle note della loro musica. Attivi dal 2006, propongono un’originale patchanka d’Oc, segno di vitalità culturale e apertura al mondo. L’incontro dello ska, del reggae e del balcan-folk, genera un mix esplosivo di musica festosa che trasporta il pubblico in uno spettacolo coinvolgente di vero “marasma controllato”.

Come per i precedenti appuntamenti, anche questo spettacolo avrà inizio alle 12 e sarà comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it)