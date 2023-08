Volley B2/F: VBC Savigliano, dal Friuli Venezia Giulia la centrale Arianna Tomasetig

Il VBC Savigliano annuncia il settimo nuovo volto della rosa 2023-24 di Serie B2: dal Friuli Venezia Giulia ecco Arianna Tomasetig. Centrale classe 2001, 190 cm di altezza, dopo la crescita nel settore giovanile fra Prima Divisione e Serie C, ha vestito la maglia del Rizzi Volley Udine (in B1) e, nella scorsa stagione, Villadies Farmaderbe (in B2).

“Quest’anno giocherò nella VBC Savigliano e non vedo l’ora di conoscere tutti i componenti nella squadra (compagne e staff) con cui poter crescere. Personalmente spero appunto di poter creare un bel legame con tutti, di migliorare pallavolisticamente e di superare i miei limiti” ha commentato la nuova “Delfina”.