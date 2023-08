Il 20 agosto per “Musica sull’Aia” di Niella Tanaro, “Naviganti e Sognatori”

Il programma di Musica sull’Aia prosegue domenica 20 agosto, alle 21, presso Aia Beccaria, località Poggio con “Naviganti e Sognatori”, concerto tratto dall’ultimo disco di Luca Falomi, chitarrista genovese, Alessandro Turchet, bassista friulano e Max Trabucco, batterista e percussionista veneziano.

Con il loro progetto racconteranno un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa in collaborazione con Pro Niella Tanaro, con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di Banco Azzoaglio. Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it, le pagine Facebook (www.facebook.com/modulazioni.net) e Instagram (www.instagram.com/modulazioni) o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella).