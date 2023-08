Secondo appuntamento a Limone Piemonte con “Note d’Acqua”

Protagonisti a Limone Piemonte del secondo appuntamento di “Note d’Acqua” saranno i Ponente Folk Legacy, che si esibiranno domenica 13 agosto sul Lago Terrasole. Il gruppo, nato nel 2018 dall’incontro di tre musicisti liguri della provincia di Imperia da anni impegnati nell’ambito della musica folk e tradizionale, propone un repertorio Balfolk, formato principalmente da brani propri, composti secondo gli stilemi e la coreutica delle danze tradizionali.

“Il fil rouge di questa edizione è la ormai prossima riapertura del tunnel di Tenda, un valico che unisce il sud del Piemonte, la Liguria di ponente e il sud della Francia – commenta Piergiorgio Chiera, direttore della kermesse -. Abbiamo scelto di coinvolgere artisti rappresentativi di questi tre territori, che nei secoli hanno maturato stretti rapporti e sono accomunati, con diverse sfumature, da cultura, tradizioni e rapporti economici”.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 12 e sono comodamente raggiungibili con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza. Tutti i tracciati sono accessibili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it)