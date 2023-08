Rally – Il meteo non rallenta né Bardin, né Finotti del Michelin Trofeo Italia al Rally di Scorzé

Buone prestazioni al 20° Rally Città di Scorzé dei piloti che partecipano al Michelin Trofeo Italia con Eros Finotti che, dopo una prima prova difficile venerdì sera, si scatena il sabato facendo suo il Terzo Raggruppamento e la Classe Rally4. Gara regolare di Gianni Bardin, autore di una prova maiuscola venerdì sera, per poi mantenere la testa del Quarto Raggruppamento del trofeo per tutta la giornata di sabato. Roberto Sbalchiero, secondo di Quarto Raggruppamento MTI fa sua la Classe RS 2.0 del rally, mentre Renzo Rampazzo è costretto al ritiro anticipato per noie alla frizione

Terzo Raggruppamento, Eros Finotti vince di rincorsa. Una prima prova speciale a dir poco negativa, poi una grande rimonta. Questo l’andamento della gara di Eros Finotti al 20° Rally Città di Scorze, che il pilota della Peugeot 208 Rally4, affiancato da Nicola Doria, ha concluso in 15esima posizione assoluta, facendo sua la categoria nel Michelin Trofeo Italia, conquistando inoltre il successo nella Classe Rally4.

Nella corta prova di venerdì (Base, 2,5 km) Finotti-Doria, vanno in testacoda in un tornante stretto e ottengono solo il 45° tempo assoluto, pagando ben 19”2 al migliore in Classe Rally4 (di cui sono solo noni) e 8”9 a Renzo Rampazzo-Michael Guglielmi che sono i loro diretti avversari nella Serie del Bibendum. Cambia tutto fin dalla prima prova regolarmente disputata sabato mattina, Preganziol di 5,1 km, nella quale Eros Finotti ribalta a suo favore la classifica della Serie della Casa di Clermont Ferrand passando al comando e segna il miglior tempo di Classe Rally4 iniziando la rimonta.

Da quel punto in avanti il pilota di Taglio di Po (RO) mantiene saldamente in pugno la situazione vincendo tutte le prove del MTI e lasciando solo l’ultima (terzo tempo, quando i giochi sono ampiamente definiti) agli avversari in Classe Rally4. Non ha egual fortuna Renzo Rampazzo, con Michael Guglielmi al quaderno delle note della sua Clio R3, che partiva prudente ma concreto sotto la pioggia di venerdì sera (32° assoluto e primo di Classe R3), per poi allungare il passo nelle prove di sabato, riuscendo a entrare fra i migliori venti della classifica assoluta, prima di essere costretto ad abbandonare sulla Zero Bianco del pomeriggio per noie alla frizione.

La classifica. La graduatoria del Terzo Raggruppamento del Michelin Trofeo Italia Zona-4 sorride a Eros Finotti (60 punti) che grazie alle due vittorie del Bellunese e Scorzé guarda con largo margine i principali inseguitori costituiti da Matteo De Sabbata (30,30 punti) primatista al Valli del Carnia, e Nelso Miu (30,00) che ha fatto suo il Rally del Friuli. Con due gare ancora da disputare, però, tutti i capovolgimenti sono possibili.

Quarto Raggruppamento, Bardin si esalta nella pioggia. Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a ballare. Gianni Bardin ha interpretato alla lettera il motto di John Belushi e ha ballato alla grande nella cortissima prova di Base del venerdì sera disputata sotto l’acquazzone siglando il 23° tempo assoluto, secondo di Classe Rally5 con la sua New Clio RS condivisa con Luca Pascale. Con il ritorno alla normalità meteorologica di sabato Bardin non è riuscito ad arginare la rimonta prevedibile e prevista delle auto molto più potenti della sua Clio Rally5, continuando comunque a correre di buon passo fino a chiudere primo di Quarto Raggruppamento di Michelin Trofeo Italia, 40° assoluto e terzo di Classe Rally5. Al suo inseguimento si è lanciato Roberto Sbalchiero, navigato da Stefano Asnicar sulla New Clio RS di categoria Racing Start 2.0, molto costante nel suo ritmo al punto da terminare la gara in 50esima posizione assoluta, prendendosi la soddisfazione di alzare al cielo la coppa della Classe Racing Start 2.0.

La classifica. Con due vittorie (Carnia e Scorzé) e due secondi posti Gianni Bardin (84,24 punti) compie un buon passo avanti verso per il successo in Quarto Raggruppamento del MTI Zona-4, anche se la matematica lascia ancora buone possibilità a Matteo Selvestrel (60,30) avendo anche lui due successi in carniere (e ancora un risultato da assommare in classifica), mentre minori favori gode Roberto Sbalchiero, salito a quota 44,20 punti con la gara veneziana.

Il prossimo appuntamento del Michelin Trofeo Italia in Zona-4 sarà il 36° Rally Piancavallo (quinta gara della stagione in zona) in programma il 2-3 settembre a Piancavallo (PN).