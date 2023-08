Basket Serie B/U19: altre due novità in casa Novipiù Campus Piemonte

Altre due novità nel roster della Novipiù Campus Piemonte. La prima è Matteo Rinaldin, azzurrino classe 2006 che nel 2023-24 giocherà in Serie B ed Under 19 Eccellenza.

Playmaker classe 2006 di 185 e 75 kg è nato il 12 maggio a Porto Gruaro ed ha vissuto a San Stino (Venezia) fino alla terza media. Nella sua città inizia a giocare a basket e cresce cestisticamente fino all’Under 14. Poi, nel 2020-21 si trasferisce all’Orange 1 Basket Bassano (a Bassano del Grappa) dove rimane per tre stagioni (20-21, 21-22, 22-23) facendo esperienza tra U15, U17 Eccellenza, U19 Eccellenza e C Gold. Negli ultimi due anni tra U17 e U19 colleziona tre partecipazioni alle Finali Nazionali e, inoltre, gioca con Bassano all’Adidas Next Generation Tournament di Euroleague.

Per di più, nella scorsa estate (2022) è stato convocato con la nazionale italiana U16 per partecipare all’Europeo. Dopo un’annata da 11 punti di media in U19 Eccellenza ed 8 ppg in C Gold, arriva a Novipiù Campus (che ha acquisito il cartellino) per crescere ancora e mettersi in gioco tra Serie B Interregionale ed U19 Eccellenza.

La seconda è Joshua Osarenkhoe: ala grande di 201 cm e 94 kg, è nato nel 2005 (il 20 giugno) a Milano. Muove i primi passi su un campo da basket nella sua città, a Binasco, in cui cresce fino agli undici anni. Termina, poi, il percorso nel settore minibasket e gioca l’U13 con l’Olimpia Milano, venendo anche convocato nella selezione lombarda per disputare il Trofeo Bulgheroni.

Successivamente, nel 2018, insieme alla famiglia si trasferisce nel Regno Unito, a Newcastle, e da allora ha vissuto lì ed ha giocato nei Newcastle Eagles Academy tra U14 e U16 (Premiere League) e U19 (EABL United Kingdom League). Nei suoi trascorsi britannici, nel 2021-22 è stato nominato miglior rookie dell’U19 nonostante abbia disputato un campionato con ragazzi di uno o due anni più grandi.