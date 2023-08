Ragionare come una farfalla, se ne parla a Valdieri

I lepidotteri sono probabilmente l’esempio più conosciuto di “cambiamento” del mondo animale: con la loro metamorfosi radicale da bruco a farfalla rappresentano, anche simbolicamente, la rinascita e la trasformazione. E questo è solo l’inizio: come si adattano all’ambiente, nelle varie fasi del ciclo vitale? Come hanno superato cambiamenti passati e come potranno reagire a cambiamenti futuri?

Giovedì 10 agosto, alle 21 alla Sala conferenze A. Bianco, presso la sede delle Aree Protette Alpi Marittime, di Valdieri, una serata tra scienza e curiosità, con la naturalista Beatrice Gammino, alla scoperta del variopinto mondo dei lepidotteri.