Volley A1/F – Ufficiale il calendario, Gino Primasso (DS Cuneo): “Guardiamo con fiducia al percorso che ci attende”

Derby esterno con Pinerolo a Villafranca Piemonte e due partite casalinghe consecutive con le campionesse d’Italia di Conegliano e con Vallefoglia dei tanti ex, da Pistola a Degradi, passando per Giovannini e Cecconello: i calendari diramati nel pomeriggio di giovedì 3 agosto delineano per la Cuneo Granda Volley un primo scorcio di campionato a chilometro zero, o quasi. Per la terza volta in sei anni nel massimo campionato il debutto sarà dunque all’insegna di un derby: nel 2018/2019 l’esordio in A1 fu a Chieri, nel 2019/2020 la prima fu al palazzetto di sport di San Rocco Castagnaretta, avversaria Novara.

Le prime trasferte, quelle a Bergamo e Cremona, in rapida successione tra 29 ottobre e primo novembre, poi a novembre due big match casalinghi con Novara (domenica 5) e Scandicci (domenica 19). Dopo la trasferta più lunga, quella nella Capitale di domenica 3, dicembre riserverà solo partite casalinghe o all’interno dei confini regionali, con il derby esterno con Chieri in programma domenica 17 dicembre. Doppio impegno tra le mura amiche nelle feste natalizie, con Firenze (sabato 23) e Pinerolo (martedì 26), per un Boxing Day con derby che si preannuncia scoppiettante. Nel girone di ritorno mercoledì 6 marzo il turno infrasettimanale con Roma, domenica 17 marzo il derby interno con Chieri e domenica 24 marzo la chiusura di regular season a Palazzo Wanny con Firenze. I playoff scudetto partiranno l’ultima settimana di marzo; sul fronte coppe la Supercoppa sarà ancora il primo titolo in palio, con la sfida tra Conegliano e Milano in programma sabato 28 ottobre, mentre le Finali di Coppa Italia si disputeranno tra il 17 e il 18 febbraio 2024.

«La prima partita interna con Conegliano ha senz’altro grande appeal per il nostro pubblico, e sarà un ottimo spot. Il derby casalingo del 26 dicembre con Pinerolo alimenta una tradizione di derby casalinghi di Santo Stefano che hanno sempre richiamato al palazzetto tanti tifosi, e anche quest’anno ci sono tutti i presupposti perché sia così, anche in considerazione dello splendido rapporto tra la nostra tifoseria e quella di Pinerolo – commenta il direttore sportivo Gino Primasso -. Guardiamo con fiducia al percorso che ci attende: ora non resta che lavorare in palestra per arrivare all’8 ottobre con una fisionomia quanto più definita».