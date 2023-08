A Cuneo Festival Internazionale “Musica & Pace”: si chiude con Massimo Priviero

L’associazione “Prohumanity” -Volontariato Senza Frontiere – con il patrocinio del Comune di Cuneo, il sostegno della Fondazione Crc nonché della Fondazione Crt, l’attiva collaborazione e il sostegno di Open Baladin, la presenza di eccellenti artisti e di alcune organizzazioni umanitarie che operano tra gli ultimi del mondo, ha organizzato per i giorni 30 luglio e 2, 3, 4, 5 agosto 2023 un importante evento artistico e umanitario a Cuneo in Piazza Foro Boario.

La musica d’autore si miscelerà sapientemente con la pace, la fratellanza universale, la cultura, l’arte e il volontariato.

La “Prohumanity” è operativa in molti paesi, da 32 anni, con concrete e coraggiose iniziative umanitarie in ‘prima linea’ nonché con strutturati eventi di pace atti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle atrocità delle ’59 guerre’ attive nel mondo. Il messaggio dell’evento è lampante: la pace e la fratellanza come valori indissolubili e fondanti della società contemporanea a prescindere da ogni credo religioso o politico.

L’eventoconta sulla partecipazione di numerosi cantautori di fama nazionale ed internazionale, musicisti, poeti, scrittori, operatori di pace, attivisti umanitari e associazioni.

Direttore artistico il noto cantautore e compositore Massimo Priviero il quale chiuderà il Festival con un suo concerto; rilevante il brano scritto e inciso per l’evento nonché per la “Prohumanity” dallo stesso Artista, intitolato: “Il mio nome è pace” (colonna sonora del Festival).

L’ingresso è libero e gratuito a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili, non è previsto alcun ticket, non è prevista la prenotazione. Saranno osservate tutte le normative di sicurezza vigenti. Le persone con disabilità saranno eventualmente accompagnate e assistite dai volontari Prohumanity.

In programma per sabato 5 agosto alle 20 DIEGO ORIGLIA (cantautore e compositore italo-francese) & JEAN-LUC DANNA (bassista e percussionista francese) e alle 21,30

MASSIMO PRIVIERO (cantautore, compositore e direttore artistico)