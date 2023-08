Grande successo per il progetto LoST EU al Festival Collisioni di Alba (fotogallery)

“La partecipazione a Collisioni ha rappresentato il calcio di inizio per un grande progetto come LoST, un percorso triennale che è insieme una sfida inedita e una grande opportunità per la promozione in Italia e in Europa delle piccole Dop dei formaggi di qualità italiani,” commenta il Presidente dell’Associazione Alte Terre Natalino Giordano. “È stato un onore ospitare tanti consorzi rappresentativi dei formaggi Dop di qualità italiani nel nostro Piemonte e metterli in contatto con eccellenze casearie di tradizione millenaria come il Murazzano, il Roccaverano e l’Ossolano Dop. I prossimi appuntamenti ci porteranno a settembre a Moena e poi negli altri territori di produzione, per preparare insieme la nostra campagna di penetrazione dei prodotti in Germania e in Svezia”.