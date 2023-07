Il 5 agosto a Guarene Musica, Mauro Ermanno Giovanardi Sextet

Guarene Musica è una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte e fra i Borghi più belli d’Italia: giunti alla nona edizione, da cinque è il Comune di Guarene a ospitare gli eventi principali del festival. Il Guarene Musica Roero Music Fest è il festival di un territorio, che unisce le città, i paesi, i borghi e attrae eccellenze culturali in un cartellone ricco di proposte artistiche.

Quest’anno in programma Filippo Cosentino, artista incluso con il brano Alga nella playlist ufficiale estiva dei GrammyU, in concerto con Marc Copland, eccelso pianista di fama mondiale già al fianco di John Abercrombie, Mauro Ermanno Giovanardi che torna a Guarene con una produzione originale ideata con Cosentino appositamente per il festival, e ancora Lavia e Ferraz da Argentina e Brasile per poi chiudere con una serata all’insegna delle colonne sonore più famose.

“Da inizio mandato crediamo nella cultura come motore di sviluppo. Guarene è ormai teatro di eventi di rilievo nazionale, Guarene Musica è una delle nostre eccellenze cresciuta nel tempo grazie al grande lavoro dell’Assessore Ciarli e di Filippo Cosentino. Il bando borghi linea B del Ministero della cultura ha fornito le giuste risorse al progetto”, commenta il Sindaco di Guarene, Simone Manzone.

“Il Roero Music Fest negli ultimi anni è cresciuto ed oggi con Guarene Musica è sicuramente un evento che ha trovato il proprio spazio nel panorama musicale italiano, attraendo un pubblico variegato e sempre più numeroso. Come amministrazione siamo orgogliosi di aver collaborato con il suo direttore Filippo Cosentino nella realizzazione e nell’evoluzione del Festival, che ormai è diventato anche un elemento caratterizzante di Guarene e di tutto il territorio. Quest’anno è entrato anche a far parte del progetto Snodi (il progetto culturale finanziato dalla linea B del Bando Borghi) e questo ci ha permesso di arricchire il programma e di creare nuove collaborazioni tra realtà che producono cultura nel nostro territorio.” è il commento dell’Assessore alla cultura Elena Ciarli.

“Sin dalle prime edizioni, ovvero dal 2014, abbiamo ospitato artisti di fama mondiale che per la prima volta hanno calcato un palco nel territorio del Roero. Questa magia si ripete da diversi anni con Guarene Musica che ci ha accolto nella bella piazza della SS. Annunziata affacciati sul Belvedere. Grazie alla collaborazione con l’attuale amministrazione siamo in grado di dare una preziosa continuità al festival.

Oggi Guarene Musica è una realtà con una importante ricaduta sul territorio e offre concerti gratuiti per il pubblico che spaziano dal jazz alla canzone con artisti che sono vere e proprie star della musica. Vi aspettiamo numerosi in piazza a Guarene dal 29 luglio”, afferma il direttore artistico Filippo Cosentino.

La novità dell’edizione 2023 è, sotto il cappello di Snodi, la collaborazione fra Guarene Musica e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Grazie alla presenza delle mediatrici e dei mediatori culturali d’arte della Fondazione sarà possibile vivere il territorio guarenese sin dalle 18:30 con l’opportunità di una visita al Parco d’Arte Sandretto Re Rebaudengo alla Collina di San Licerio. Al termine si potrà godere delle bellezze paesaggistiche e enogastronomiche locali per poi accedere al concerto di Cosentino-Copland-Bertone in Piazza SS.Annunziata affacciati al Belvedere.

Questa collaborazione è per il festival un primo momento di condivisione fra arte e musica a vantaggio della comunità locale e degli appassionati culturali che potranno così vivere un intenso momento tardo pomeridiano e serale in compagnia delle eccellenze artistiche offerte dal Comune di Guarene.

Secondo appuntamento:

5 agosto ore 21 in Piazza SS.Annunziata (dal Belvedere/P.za Roma)

Mauro Ermanno Giovanardi Sextet: le mie storie d’amore

Canzoni d’amore e di passioni

Mauro Ermanno Giovanardi voce

Sextet: quartetto d’arch, chitarra, percussioni (L.Pulzone, L.Luani, M.Valente, G.Abaclat,

F.Cosentino, D.Bertone)

ingresso gratuito

Prenotazioni: https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica/