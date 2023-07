Al Santuario Madonna Dei Boschi di Vezza d’Alba c’è “Riflessi”

XVII edizione per Suoni dalle Colline, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival, negli emozionanti territori di Langhe e Roero, che ha conquistato il palcoscenico estivo ed è stata ispiratrice di tante analoghe iniziative volte alla valorizzazione di questo magico angolo di Piemonte. Un percorso organico fatto di cultura musicale che affonda le radici nel grande repertorio della musica classica e nelle sue svariate sfumature.

Un mese intero con concerti itineranti, nella continuità di valori dell’intuizione fondativa, di quanto la musica, più di ogni altra arte, nella sua comunicazione al di là del linguaggio parlato, possa catalizzare e richiamare un pubblico qualificato: il pubblico locale attento e affezionato oltreché desideroso di occasioni di cultura e socialità, e il pubblico del turismo culturale, nazionale e internazionale, inebriato dalle bellezze dell’arte, dei luoghi e dell’ospitalità del territorio.

Suoni dalle Colline, in questi diciassette anni di attività ha attraversato i borghi e le colline, trasformandoli in palcoscenici a volte inconsueti, ha coinvolto i territori, i Comuni, le straordinarie attività produttive legate al vino, in una profonda e gioiosa avventura musicale estiva.

Sabato 5 agosto a Vezza d’Alba presso il Santuario Madonna Dei Boschi (Regione Madonna Dei Boschi 43) si terrà “Riflessi”.

Sung Hee Park soprano, Giuseppe Nova flauto, Giovanni Scotta pianoforte, Quartetto Vocale giovanile Coreano Novitas – Musiche di Bach, Morricone, Bernstein, Gershwin, Lloyd

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.