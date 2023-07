Don Francesco Giuseppe Meyranesio e l’amico confidente “Il barone Vernazza di Alba”

Nella ricorrenza dei 230 anni dalla morte si ricorda, presso il centro di documentazione di Sambuco, Don Francesco Giuseppe Meyranesio, originario della frazione Castello di Pietraporzio e parroco di Sambuco dal 1768 al 1793 con una mostra che racconta la sua storia, i momenti di successo, i colpi di scena e i giudizi della scienza su questo personaggio.

La mostra è visitabile presso il Centro di documentazione di Sambuco nei mesi da luglio a settembre i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ingresso libero.

Don Meyranesio è vissuto in questo angolo sperduto della montagna, lontano dai luoghi culturali di quel tempo e ha dedicato la sua vita oltre che agli aspetti religiosi, anche a viaggiare, ricercare, studiare, scrivere di storia, di epigrafia e intrattenere relazioni con grandi esponenti della cultura di quel secolo.

I suoi scritti e le sue ricerche, nei secoli successivi hanno destato commenti e interrogativi, tanto che, ancora ai giorni nostri, ci si interroga se quanto da lui prodotto in lunghi anni di lavoro sia attendibile oppure invenzione.

Ha scritto la vita e le omelie di santi e beati, di monasteri e di chiese, ha ricercato e pubblicato epigrafi latine; la sua fama raggiunse gli alti livelli della nobiltà e del clero fino al giudizio del sommo Mommsen, il massimo esponente dell’epigrafia romana.

Il suo capolavoro è il Pedemontiumsacrum. Un’opera di 450 pagine sulla vita dei vescovi torinesi e piemontesi, delle chiese e monasteridal III al XVI secolo con descrizioni di luoghi e di fatti. Sorprende come in un angolo di montagna, lontano dalle fonti di archivio, fosse possibile sviluppare lavori così impegnativi senza l’aiuto di collaboratori o altri estensori.

Si dedicò con particolare passione alla ricerca di lapidi antiche che riportavano iscrizioni di imperatori e militari romani, divinità, o epigrafi funerarie di personaggi importanti ritrovate in angoli sperduti della sua valle o nella provincia. Nella seconda metà del Settecento nacque l’epigrafia latina, la scienza che studia le antiche incisioni su marmo, che acquista dignità e si apre alla ricerca, al confronto fra gli studiosi, alla pubblicazione di testi vecchi e nuovi, e al loro inserimento in repertori.

In questo vivace rinnovamento, nel quale le iscrizioni non sono più viste come esclusivo decoro di chiese e palazzi, ma principalmente come documenti indispensabili alla ricostruzione storica, anche il Meyranesio si inserisce con autorità nella cerchia degli studiosi piemontesi, intrattenendo rapporti di lavoro con loro e soprattutto con Jacopo Durandi e il barone Giuseppe Vernazza di Alba.

Raggiunse nella sua vita una grande fama di studioso che durò per lungo tempo fino a quasi 100 anni dopo la sua morte, fino a quando, nel 1867, altri studiosi scoprirono che le sue ricerche non erano attendibili.

IL Meyranesio è stato quindi condannato definitivamente dalla critica storica e dagli studi accademici ed è stato definito un falsario su tutta la linea della sua produzione storica e di ricerca; ma nel 2014 due studiosi (G.B. Fossati e A. Vertamy) con un grande e appassionato lavoro investigativo, indagano, verificano, e scoprono lettere e documenti inediti che permettono di rivedere e riconsiderare tutta la vicenda della “falsità”, ricostruendo in un testo da loro pubblicato “Un falsario inventato”in modo analitico la personalità di don Meyranesio e il suo operare. Da questi archivi sono stati desunti documenti e corrispondenza che attestano i rapporti e i passaggi di dati e di informazioni dal Meyranesio ad altri eruditi dell’epoca, i quali fanno pensare ad un agire corretto e responsabile di don Meyranesio. In particolare egli si recò presso la casa di campagna del barone Vernazza di Alba per lo scambio di documenti storici e per osservare il grande cippo romano ritrovato sulle sponde del Tanaro verso la metà ‘700, per studiare e prendere visione dell’epigrafe su esso riportata.Il cippo oggi è conservato presso il museo Eusebio di Alba.

Successivamente però, nel 2019 alcuni studiosi dell’Università di Torino e di Genova ampliando le ricerche, hanno fatto chiarezza sul comportamento del Meyranesio, riconoscendo i meriti ed evidenziando anche le mancanze spesse volte costruite per dar lustro a sé stesso, alla storia patria, o per accreditare ambizioni di carriera.