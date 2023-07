Approvati 27 progetti del Piemonte, per un totale di oltre 21,5 milioni di euro: lo ha deciso il Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Francia Alcotra che si è tenuto il 5 luglio a Courchevel in Savoia, presente il vicepresidente e assessore alla Montagna del Piemonte Fabio Carosso.

Tra le decisioni prese, sono stati approvati i progetti presentati nell’ambito della programmazione 2021-27 per i bandi Nuove sfide e Governance.

Del bando Nuove sfide sono stati approvati 31 progetti per un importo totale di 65.567.953,12 euro di cui 52.454.369,90 euro di sovvenzione Fesr.

Del bando Governance sono stati approvati 4 progetti per un importo totale di 1.850.746,00 euro di cui 1.480.596,80 euro di sovvenzione Fesr.

La selezione ha premiato la qualità dei progetti con partner del Piemonte, presenti in 27 dei 35 progetti approvati. Dei 23 progetti del bando Nuove sfide, 5 hanno capofila del Torinese e 4 del Cuneese.

Il Piemonte beneficerà così di un totale di 21.598.806,98 euro, composti da 17.279.045,58 euro di fondi europei e la parte restante coperta dalla quota governativa: sull’importo totale, ai partner del Torinese vanno 11.314.654,98 euro e ai partner del Cuneese 10.284.152 euro.

PROGETTI APPROVATI

I 27 progetti approvati con partner piemontesi sono, ripartiti per obiettivo specifico, i seguenti:

⦁ Sviluppo imprenditoriale (os 1.4): Valod’oc (Cn, capofila Unione montana valle Stura), Goccia a goccia (Cn/To), Melior’Api (To), Mission carb0 (Cn/To);

⦁ Energie rinnovabili (os 2.2): Recrosses (To, capofila Environment park);

⦁ Cambiamenti climatici (os 2.4): Sylvafores (To, capofila Consorzio forestale alta valle Susa), Aclimo (Cn/To), Becca (To), Alp’aera (To)

⦁ Biodiversità (os 2.7): Ge.Co-Gestione ecologica dei conflitti (Cn/To), BiodivtourAlps (Cn/To), Sete-Siccità e territorio (Cn);

⦁ Mobilità sostenibile: Amici (To, capofila Città metropolitana di Torino);

⦁ Educazione e formazione (os 4.2): Transformation (Cn, capofila Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo-Consorzio), Escape (To), Interbits2 (To, capofila Fondazione ITS);

⦁ Salute (os 4.5): Torino-Lione contro il cancro (To, capofila Fondazione del Piemonte per l’Oncologia), Care (To), Myhealthfriend (Cn);

⦁ Turismo e cultura (os 4.6): Rivieralp (Cn, capofila Comune di Limone Piemonte), Vermenagna Roya III (Cn, capofila Comune di Borgo San Dalmazzo), Cognitio fort (Cn), Savoia experience (Cn);

Governance (os 6.1): A-mont (capofila Regione Piemonte, partner Uncem), Prosatif-go (capofila Regione Piemonte, partner Asl To3), Observ’alp (partner Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, Alcotraité (partner Regione Piemonte).

“Per la nostra regione è motivo di soddisfazione vedere che numerosi progetti sono stati selezionati ed hanno ottenuto i finanziamenti: l’impegno per portare risorse sul territorio, creare occasioni di sviluppo per rivitalizzare l’economia, rispondere alle sfide ambientali, prosegue nella consapevolezza che siamo protagonisti di un percorso virtuoso” – dichiara il Vice Presidente Carosso.

Il Comitato di sorveglianza ha inoltre approvato contenuti e calendario dei prossimi bandi, che prevede la pubblicazione nell’autunno 2023 di un bando per i microprogetti (320mila euro sul digitale e 840mila euro sull’ambiente) e di un bando per la fase 1 delle strategie territoriali (Op5), mentre per il primo semestre 2024 sono previsti un bando per progetti semplici e uno per la fase 2 dell’Op5.

A Courchevel è stato anche dato il benvenuto ai 19 nuovi membri del Consiglio dei giovani Alcotra 2023-2024, primo consiglio dei giovani transfrontaliero istituito a livello europeo nel 2022, che partecipa alla governance del Programma con funzione consultiva. I componenti piemontesi sono 6: Luca Palis, Claudia Spennacchio e Zahra Boukachada per la provincia di Torino e Camilla Guidi, Stefano Galfrè e Marco Del Fiore per la provincia di Cuneo.

Il Comitato di Sorveglianza è stato preceduto da un’importante riunione dei rappresentanti politici dell’Euroregione per dare nuova spinta alla cooperazione tra questi territori transfrontalieri che già con la firma del Trattato del Quirinale, il 26 novembre 2021 a Roma, ha rafforzato la cooperazione bilaterale tra Francia e Italia in settori prioritari.

I rappresentanti delle cinque regioni si sono accordati sui grandi temi che struttureranno i lavori dell’Euroregione nei prossimi anni e che potranno essere oggetto di progetti comuni:

⦁ decarbonizzazione – mobilità sostenibile

⦁ sviluppo economico e pianificazione dei territori rurali

⦁ salute

⦁ gioventù: istruzione e formazione

In vista di realizzare progetti comuni, le cinque regioni hanno inoltre concordato di intensificare la mobilitazione di tutte le risorse europee disponibili, quindi oltre al programma Interreg ALCOTRA, programmi quali Spazio Alpino o programmi settoriali come Erasmus+, il Fondo europeo per l’innovazione, gli ambiti trasporti ed energia del Meccanismo per collegare l’Europa (MCE o Connecting Europe Facility).

Le regioni si sono date appuntamento nel 2024 per una nuova Conferenza dei Presidenti in Valle d’Aosta e per un evento congiunto a Bruxelles, che potrebbe tenersi durante la Settimana europea delle regioni e delle città.