Con l’assemblea costitutiva riunitasi nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, è stata formalizzata la nascita del Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni dell’Unione Industriali Torino, nuovo raggruppamento merceologico che debutta riunendo più di quaranta aziende fra banche, advisor, imprese assicuratrici e broker, SIM, SGRe società finanziarie, tutti settori strategici per lo sviluppo economico del territorio.

In particolare, significativa l’adesione, fra i fondatori del sodalizio, di oltre dieci fra i principali istituti di credito operanti sul territorio: una novità assoluta per l’Unione Industriali Torino, che in passato non aveva mai annoverato realtà bancarie fra i propri associati.

L’obiettivo del Gruppo è di promuovere, rappresentare, tutelare e assistere le imprese associate nei rapporti con le istituzioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali e con ogni altra componente della società, studiando le esigenze delle imprese e del territorio, al fine di promuovere e proporre progettualità su temi correlati al mondo finanziario, come la crescita dimensionale, il rafforzamento patrimoniale e le tematiche ESG (Environmental, Social and Governance).

Il Gruppo intende inoltre rafforzare e consolidare i rapporti tra le oltre duemila aziende associate all’Unione Industriali Torino e il sistema finanziario, anche in un’ottica di filiera tra i vari comparti merceologici rappresentati. Un’ulteriore opportunità per presentarsi in modo coeso nei confronti degli interlocutori istituzionali, nella gestione delle risorse dei Fondi Strutturali, nonché nella condivisione di progetti che in grado di favorire la crescita e la competitività delle imprese, la transizione digitale e la sostenibilità.

In occasione della sua prima assemblea il Gruppo Credito Finanza e Assicurazioneha definito la composizione delle cariche sociali, nominando alla presidenza Erica Azzoaglio – Banco Di Credito P. Azzoaglio, e alla vicepresidenza Stefano Cappellari –Intesa Sanpaolo e Alberto Pianta – Marsh spa.

Gli altri componenti del consiglio sono Giuseppe Aimi – Bper Banca, Adriano Celenza – Tis The Insurance Service Srl, Paolo Careddu -Banca Ifis, Gian Enrico Plevna -Adb Corporate Advisory Srl, Giancarlo Poletto – Banca Del Piemonte, Umberto Pratis – Praker International Insurance Broker Srl, Luca Proietti -P&R Broker, Federico Tiribocchi – Aon Spa, Marco Alessandro Tringali – Assiteca Spa.