La parità di genere conviene alle donne, al Paese, ma anche alle aziende che possono dimostrare di averla presa sul serio. In questa direzione va un’altra importante misura: la Certificazione per la parità di genere, attraverso cui, nel concreto, le imprese si impegnano ad eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale, guadagnando in termini di crescita, inclusione e innovazione.

Abbiamo bisogno di società più eque ed inclusive: la certificazione della parità di genere è un’opportunità da cogliere!

Programma

17.30 – Cocktail di benvenuto by Alessandro Mecca

Introduce

Giorgio Barbero, Presidente AIDP Piemonte e Valle d’Aosta

Relatori e Testimonianze

Carla Maria Tiburtini – Senior HR BP Commercial, Programs & Communication, Finance, Legal & Compliance and Inclusion & Diversity Leader Avio Aero – Testimonianza sugli step conclusivi del percorso di certificazione.

Marco Verga – Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione Aeroporto di Bologna- Società Certificata.

Marina Cima – Presidente Manager Solution S.r.l. e Coordinatrice Federmanager Minerva Torino.

Claudia Strasserra – Chief Reputation Officer BUREAU VERITAS ITALIA Società Benefit – Ente Certificatore.

Giovanna Pacchiana Parravicini – Avv. presso Studio Pacchiana & Parravicini & Associati Professore Associato presso l’Università degli Studi di Torino – Implicazioni legali della norma ed evoluzione della legge.

Modera

Clara Rocca, Consigliere Nazionale AIDP – Referente per la provincia di Cuneo.

Vi aspettiamo all’ultimo evento AIDP Piemonte e Valle d’Aosta prima dell’inizio dell’estate.

