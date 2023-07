Il NUoVO playground di Gummy Gue

Da mercoledì 12 luglio, fino al termine della realizzazione, sarà possibile vedere l’artista all’opera durante gli orari di apertura del NUoVO, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.30.

Il progetto artistico, inserito nell’ambito del progetto ZOOART dell’associazione Art.ur, curato da Andrea Lerda e fortemente voluto dalla Città di Cuneo e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo che finanziano l’intera realizzazione dell’opera, intende contribuire alla ri-significazione di uno spazio vitale per la storia della città. Il grande campo da basket, che è anche area concerti e sito di aggregazione giovanile, si trasformerà così in un landmark riconoscibile, capace di sottolineare il legame sinergico tra sport e cultura.

L’opera di Gummy Gue prevede un intervento di pittura pavimentale per il playground esterno in cui verranno utilizzati i codici e i linguaggi tipici della linea di lavori che lo street artist realizza da anni nei contesti sportivi di diverse città europee.

A Cuneo, di grande ispirazione per l’artista, sono stati la conformazione geografica del capoluogo, con i suoi due corsi d’acqua che l’abbracciano, e il paesaggio del parco Fluviale in cui anche il NUoVO si inserisce. Infatti, il pattern e la palette cromatica scelta per Confluenze richiama sia i colori del brand, sia quelli dell’acqua dei fiumi che hanno nei secoli conferito a Cuneo la sua forma e ne caratterizzano ancora oggi il paesaggio.

«Il bello è intrattenimento, il bello è musica, il bello è sport. Il NUoVO – commenta Cristina Clerico, Assessore alla Cultura della Città di Cuneo – rappresenta l’emblema perfetto della convivenza di diverse sfere, luogo dove si ‘sta bene’ come singoli ed insieme, uno spazio riqualificato che acquisisce ulteriore valore grazie all’arte. L’Amministrazione comunale continua il percorso, avviato da tempo in Città, avente come obiettivo quello di dare nuovo valore allo spazio pubblico. Crediamo fortemente nell’importanza del dialogo con le nuove generazioni tramite le loro espressioni artistiche, tanto da approvare il disciplinare ‘muri liberi’ che definisce spazi liberi nella Città. Dal playground al centro di Cuneo, street art diffusa per dare voce ai ragazzi e dialogare su presente e futuro».

L’opera, che vuole unire sport, musica e linguaggi artistici verrà realizzata grazie al sostegno del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo: «Gli elementi di bellezza creano aggregazione – dichiara Matteo Rossi Sebaste, presidente Gruppo Giovani Confindustria –, in un intervento ‘corale’ come quello del NUoVO, l’opera d’arte non poteva essere considerata superflua. La bellezza non è mai superflua, tantomeno scontata. Saremo protagonisti attivi del centro, orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di valore aggiunto per l’area grazie ad un elemento attrattivo che genera partecipazione trasversale e inclusiva».

Gianluca Serale, presidente di Cuneo Padel e Sport, società che ha in gestione il NUoVO, afferma: «Il completamento del playground con l’intervento artistico di Gummy Gue è un fantastico regalo che i nostri partner fanno non solo a noi come gestori dell’area, ma all’intera comunità cuneese, che potrà godere di un nuovo landmark che caratterizzerà il nostro NUoVO, centro che si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento del tempo libero cuneese».

Conclude Michela Giuggia, presidente di ART.UR, l’associazione culturale cuneese che si occupa di rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea e che ha ideato e reso possibile la realizzazione del playground: «Crediamo che un luogo così prezioso e simbolico per la Città di Cuneo meriti un intervento artistico sorprendente e al contempo capace di connotarlo, giocando con le anime che da sempre sono la natura di quel sito: l’arte, la musica, lo sport. Gummy Gue è stato scelto per la sua grande esperienza nella realizzazione di interventi artistici su playground in tutta Europa, opere dalle geometrie riconoscibili, colorate, capaci di ridisegnare i luoghi e trasformarli in landmark».

Giovedì 20 luglio, alle ore 18.30, il pubblico potrà incontrare l’artista Gummy Gue e vedere l’opera ancora in realizzazione. Il dialogo sarà mediato da Marco Malinki di nerl.it – Non è una RADIO.

L’inaugurazione verrà resa nota al termine dei lavori e il playground presentato alla stampa e alla città.

Location e date :

NUoVO

Via Parco della Gioventù, Cuneo

Cantiere evento: dal 12 luglio 2023

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.30

Aperitivo con l’artista: giovedì 20 luglio, ore 18.30

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur,

progetto artistico a cura di Gummy Gue

con la consulenza curatoriale di Andrea Lerda

REALIZZAZIONE dell’OPERA con il sostegno di:

Comune di Cuneo

Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo

PROGETTO dell’OPERA con il sostegno di:

Comune Di Cuneo

Parco Fluviale Gesso e Stura

Regione Piemonte

Fondazione Crc

Fondazione Crt

Nella Rete Climattitude, ULG Cuneo

