Asd Dragonero fra “Il Miglio di Cuneo” e la “Corsa sotto le Luci”

Tutto pronto per il primo “Miglio di Cuneo” di mercoledì 12 luglio, in programma sulla pista del “Walter Merlo”, che sarà la seconda tappa del Trofeo Miglio Fidal Piemonte, organizzato dall’Asd Dragonero, e assegnerà i titoli provinciali sul miglio di tutte le categorie dai cadetti ai master. Le iscrizioni si eseguono direttamente dal servizio online della propria società indicando il tempo previsto sul 1500 in modo da poter fare le serie in base ai tempi. Premi premi per i Ragazzi (800 m) e per i migliori 3 tempi sul miglio. Premio speciale al miglior punteggio maschile e femminile in base alle tabelle comparate per i master.

Venerdì 14 poi, ecco la Corsa sotto le Luci in occasione dell’Illuminata. Partenza alle 23 dal Baladen di Via Pascal a Cuneo. Percorso di 1.5 Km da fare per 1, 2 o 3 volte di corsa o camminando. Iscrizione 5€ comprensivo di braccialetto luminoso e pasta party di mezzanotte.