Estate con il Parco del Monviso: escursioni, laboratori, mini corso di bird-watching

A partire da domenica 16 luglio e fino a metà settembre il Parco del Monviso propone un calendario di escursioni e attività per famiglie con bambini e adulti: si tratta di otto appuntamenti e di un mini corso di bird-watching in tre date che si svolgono tra le valli Varaita e Po e la pianura saluzzese. La partecipazione è gratuita per tutte le attività in calendario, salvo un caso: la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente a quello dell’evento e le iscrizioni si raccolgono sul sito www.parcomonviso.eu; per ulteriori informazioni è possibile contattare [email protected].

Il programma prende il via domenica 16 luglio al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello con “Pipistrelli superstar: dall’horror al rock!”, un laboratorio per conoscere meglio i chirotteri tra gioco e disegno. L’attività è organizzata in due turni di un’ora e trenta minuti ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.30. Sabato 22 luglio è in calendario un’escursione guidata nel Bosco dell’Alevè e fino al rifugio Bagnour, con partenza dal Centro visita Alevè di Casteldelfino alle ore 9. L’attività ha una durata di 5 ore circa, il dislivello positivo è di 720m; il pranzo è libero al sacco e si consigliano abbigliamento e calzature da montagna, indossando pantaloni lunghi per prevenire possibili morsicature di zecche. Domenica 6 agosto si torna in valle Po, a Crissolo, con un’escursione ad anello sul Giro dei Laghi: la partenza è alle ore 9 dal Centro visita di Pian del Re; la durata dell’attività è di 5 ore circa, il dislivello positivo è di 450m; il pranzo è libero al sacco e si consigliano abbigliamento e calzature da montagna. Martedì 15 agosto va in scena “Una Notte al Museo”, una serata a porte chiuse all’interno del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello appositamente studiata per i bambini, ai quali verrà proposto di scoprire con la lampada frontale quali animali si nascondono dietro le teche. L’attività si svolge dalle ore 18.30 alle ore 20.30; consigliato portare la propria lampada, se la si possiede. Nella seconda metà di agosto sono in calendario due escursioni a Crissolo: sabato 19 agosto al lago Chiaretto e al Rifugio Quintino Sella, con partenza alle ore 9 dal Centro visita di Pian del Re, durata di 5 ore circa e 680m di dislivello positivo; domenica 27 agosto al lago Superiore e al rifugio Giacoletti, con partenza alle ore 9 dal Centro visita di Pian del Re, durata di 5 ore circa e 720m di dislivello positivo. In entrambe le occasioni il pranzo è libero al sacco e si consigliano abbigliamento e calzature da montagna. L’ultima escursione si tiene domenica 3 settembre a Oncino, sulle tracce della celebre giadeite che fu un materiale particolarmente apprezzato e diffuso in tutta Europa in epoca protostorica: l’escursione parte alle ore 9 dalle Meire Bigorie e si sviluppa fino all’Alpe Bulé, per una durata di 5 ore circa e dislivello positivo di 640m. Possibilità di pranzare al rifugio Le Bianche Bigorie o al sacco, consigliati pantaloni lunghi, abbigliamento e calzature da montagna e l’uso dei bastoncini. Domenica 17 settembre si svolge l’unico appuntamento a pagamento del calendario estivo del Parco del Monviso: una visita guidata al Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi e alle sue aree umide che offrono riparo a numerose specie di uccelli migratori e stanziali. Il ritrovo è fissato di fronte al centro alle ore 9 e la durata della visita è di 3 ore circa; l’ingresso è a pagamento: adulti 7 euro, ridotto 5 euro.

Tra luglio e settembre si svolge anche un mini corso di bird-watching appositamente studiato per bambini dai 6 ai 15 anni: in tre date, un sabato al mese (sabato 15 luglio, sabato 5 agosto e sabato 2 settembre), il Bosco Bertrand tra Moretta e Villafranca Piemonte diventerà la sede di osservazioni guidate con il binocolo e di spiegazioni sull’avifauna locale. Il ritrovo è alle ore 9, all’atto della prenotazione verrà comunicato il luogo esatto; l’attività dura 3 ore per ciascuna giornata. Si consiglia un abbigliamento da escursione; se sprovvisti di binocolo, ai bambini partecipanti ne verrà fornito uno fino ad esaurimento scorte.

Si segnala inoltre che in tutte le domeniche estive la visita al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello sarà focalizzata su una specifica tematica naturalistica, diversa ogni volta. Gli orari di apertura vanno dalle 14.30 alle 18.30 e le visite guidate partono ogni trenta minuti.

Il calendario

Escursioni

Sabato 22 luglio

Nel Bosco dell’Alevè. Escursione guidata al rifugio Bagnour. Durata di 5 ore circa, dislivello positivo di 720m; pranzo libero al sacco, si consigliano abbigliamento e calzature da montagna, indossando pantaloni lunghi per prevenire possibili morsicature di zecche. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu. Ritrovo al Centro visita Alevè di Casteldelfino, ore 9.

Domenica 6 agosto

Giro dei Laghi. Escursione guidata ad anello alla scoperta dei laghi Fiorenza, Chiaretto, Lausetto e Superiore. Durata di 5 ore circa, dislivello positivo di 450m; pranzo libero al sacco, si consigliano abbigliamento e calzature da montagna. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu. Ritrovo al Centro visita Pian del Re di Crissolo, ore 9.

Sabato 19 agosto

Al lago Chiaretto e al Rifugio Quintino Sella. Escursione guidata. Durata di 5 ore circa, dislivello positivo di 680m; pranzo libero al sacco, si consigliano abbigliamento e calzature da montagna. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu. Ritrovo al Centro visita Pian del Re di Crissolo, ore 9.

Domenica 27 agosto

Al lago Superiore e al rifugio Giacoletti. Escursione guidata. Durata di 5 ore circa, dislivello positivo di 720m; pranzo libero al sacco, si consigliano abbigliamento e calzature da montagna. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu. Ritrovo al Centro visita Pian del Re di Crissolo, ore 9.

Domenica 3 settembre

La Giada di Oncino. Escursione guidata all’Alpe Bulé sulle tracce della celebre giadeite, materiale particolarmente apprezzato e diffuso in tutta Europa in epoca protostorica. Durata di 5 ore circa, dislivello positivo di 640m; possibilità di pranzare al rifugio Le Bianche Bigorie o al sacco, consigliati pantaloni lunghi, abbigliamento e calzature da montagna e l’uso dei bastoncini.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu.Ritrovo a Meire Bigorie, Oncino, alle ore 9.

Laboratori e attività per famiglie con bambini

Sabato 15 luglio, sabato 5 agosto e sabato 2 settembre

Mini corso di bird-watching. Attività appositamente studiata per bambini dai 6 ai 15 anni: in tre date, un sabato al mese, il Bosco Bertrand tra Moretta e Villafranca Piemonte diventa la sede di osservazioni guidate con il binocolo e di spiegazioni sull’avifauna locale. L’attività dura 3 ore per ogni giornata. Si consiglia un abbigliamento da escursione; se sprovvisti di binocolo, ai bambini partecipanti ne verrà fornito uno fino ad esaurimento scorte.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu.Ritrovo alle ore 9 di ciascuna data, all’atto della prenotazione verrà comunicato il luogo esatto.

Domenica 16 luglio

Pipistrelli superstar: dall’horror al rock! Laboratorio per conoscere meglio i chirotteri tra gioco e disegno.

Attività presso il Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello, due turni di un’ora e trenta minuti ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.30, massimo 6 partecipanti a turno. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu.

Martedì 15 agosto

Una Notte al Museo. Serata a porte chiuse all’interno del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello appositamente studiata per i bambini, ai quali verrà proposto di scoprire con la lampada frontale quali animali si nascondono dietro le teche.

Attività presso il Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello dalle ore 18.30 alle ore 20.30; consigliato portare la propria lampada, se la si possiede, massimo 10 partecipanti. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu.

Domenica 17 settembre

Il regno delle cicogne. Visita guidata al Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi e alle sue aree umide che offrono riparo a numerose specie di uccelli migratori e stanziali.

Ritrovo di fronte al centro alle ore 9, durata della visita di 3 ore circa; l’ingresso è a pagamento: adulti 7 euro, ridotto 5 euro; prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente su www.parcomonviso.eu.