Volley B1/F – Beatrice Battistino saluta Cuneo e riparte dalla Don Colleoni: “Una bella sfida”

Una nuova sfida, lontano da casa per la prima volta. Beatrice Battistino saluta Cuneo e la Cuneo Granda Volley, da dove, partendo dal Settore Giovanile, ha raggiunto, con il passare degli anni, la Serie B2 da titolare in biancorosso e, anche, l’esperienza emozionante delle convocazioni e dell’esordio con la A1: nel mezzo del percorso, gli anni in C, il debutto in Prima Squadra nel 2016, l’orgoglio della fascia di capitano del Piemonte al Torneo delle Regioni. Oggi un addio per dare il via, a tutti gli effetti, alla sua carriera fra le “grandi”.

La schiacciatrice mancina di Cervasca, classe 2004, è ufficialmente una nuova giocatrice della Pallavolo Don Colleoni – Trescore Balneario e, nella stagione 2023-24, giocherà in Serie B1. Dopo aver concluso il percorso liceale proprio in questi giorni, quindi, Beatrice Battistino, che inizierà l’università di Scienze Motorie, lascia la Granda per aggiungere un significativo capitolo della propria vita e carriera pallavolistica nel bergamasco: “Con questa nuova esperienza mi aspetto di crescere e migliorare, sia come atleta che come persona; mi stuzzica molto l’idea di confrontarmi con una categoria superiore e con giocatrici più esperte di me. – ha spiegato la giovane atleta all’ufficio stampa della Don Colleoni – Sarà una stagione impegnativa e sicuramente molto stimolante. È la prima volta che mi allontano dai miei cari, non nascondo di avere alcune paure, ma sono certa che la società mi saprà far sentire a casa; sarà una bella sfida e sono grata dell’occasione che mi è stata data. Non vedo l’ora di entrare in palestra e, allenamento dopo allenamento, conoscere e divertirmi con le nuove compagne. Darò il mio contributo alla squadra Don Colleoni per raggiungere buoni obiettivi. Sono molto onorata di far parte di questa squadra, da anni in serie B1, che ogni anno ottiene buoni risultati. Mi hanno parlato molto bene di questa società: solida e compatta, con tanta voglia di fare ed impegnarsi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.”