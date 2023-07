Cuneo Classica Festival: domenica 9 luglio l’appuntamento è con “Melodie Spagnole”

Torna l’appuntamento con Cuneo Classica Festival che ha in programma per domenica 9 luglio alle 21,15 in piazzetta del Teatro Toselli “Melodie Spagnole”: Carlotta Dalia, chitarra, vincitrice del Paganini Guitar Festival 2020; Orchestra dei Talenti Musicali della Fondazione CRT diretta dal M° Marco Alibrando; Joaquìn Rodrigo – Concierto de Aranjuez, Heitor Villa-Lobos – Bachianas brasileiras 1 5 9 arr. Orch.

Carlotta Dalia, nata nel 1999 a Grosseto, ha iniziato a studiare chitarra classica all’età di 8 anni con il M° Benedettelli ed ha proseguito gli studi sotto la guida dei Maestri Aniello Desiderio e Carlo Marchione. A soli 14 anni, è stata ammessa al Triennio Accademico all’Istituto R. Franci di Siena dove si è diplomata con il massimo dei voti. Successivamente ha conseguito il Diploma Accademico di 2° livello all’ISSM Luigi Boccherini con il M° Giampaolo Bandini. Ha frequentato i corsi del M° Oscar Ghiglia alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena e masterclasses con i Maestri Leo Brouwer, David Russell, Frédéric Zigante, Zòran Dukic, René Izquierdo, Adriano Del Sal vincendo numerosi premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali. Attualmente studia nella classe di Laura Young, al Mozarteum di Salisburgo. Ha tenuto il suo primo recital solistico a 12 anni e all’età di 16 anni ha inciso il suo primo CD. Dall’inizio del suo percorso artistico si è esibita in Festival e Stagioni concertistiche in tutta Europa, è stata ospite di emittenti radiofoniche come Rai Radio3, La radio della Svizzera Italiana, il Sole24Ore ed ha vinto più di 40 premi in Concorsi Nazionali ed Internazionali.

Marco Alibrando, studia direzione d’orchestra con Antonino Fogliani, Gianluigi Gelmetti, Lutz Köhler, Gianandrea Noseda e Donato Renzetti, Giuseppe Lanzetta e Romolo Gessi. Si diploma col massimo dei voti e la lode in Direzione d’Orchestra con Vittorio Parisi e in Composizione con Danilo Lorenzini e Gianni Possio al Conservatorio di Milano; si diploma inoltre in Pianoforte al Conservatorio di Messina con Antonella Salpietro. Debutta a soli 24 anni a Firenze e da quel momento un’intensa attività lo porta a dirigere in prestigiosi Festival. In ambito sinfonico segnaliamo concerti con l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra da Camera Fiorentina, la Filarmonica Campana, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Orchestra Bruni di Cuneo, l’Orchestra Sinfonica del Molise e la Filarmonica Settenovecento di Rovereto. Come direttore d’opera il suo repertorio spazia dal ‘700 alla musica contemporanea. È direttore musicale e vicepresidente di VoceAllOpera e direttore stabile di Toscana Classica.

L’Orchestra Talenti Musicali della Fondazione CRT ha un repertorio che comprende opere dei musicisti classici, ma anche contemporanei ed eterogenei. Tra i progetti più rilevanti curati dalla Fondazione Accademia Perosi, sotto la direzione artistica di Stefano Giacomelli, si ricordano la tournée in Israele, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e le esibizioni sotto le bacchette di illustri direttori. Riccardo Muti ha invece diretto l’OTM in occasione della cerimonia ufficiale di consegna della sua Laurea Honoris Causa in Storia e Critica delle Culture Musicali dall’Università degli Studi di Torino, mentre il Maestro Riccardo Chailly l’ha guidata durante la consegna del premio Arca d’Oro edizione 2012. Nel 2013, si è esibita con Gianandrea Noseda in occasione della consegna del Premio Internazionale Arca d’Oro Italia. Nel 2021 è all’Art Night di Venezia per l’omaggio a Stravinskij nel 50° anniversario della morte.

