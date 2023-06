Seconda Categoria: la Virtus Busca chiude due colpi di mercato

La Virtus Busca ha annunciato due importanti innesti in rosa: l’attaccante Mohamed Mostayd ed il centrocampista Simone Luciano, vestiranno i colori gialloneri nel prossimo campionato di Seconda Categoria.

Mostayd, classe 1993, arriva dalla stagione con il Villafalletto (per lui, 11 gol), con cui ha centrato la vittoria in Coppa Piemonte e sfiorando la promozione in Prima Categoria, sfumata solo ai playoff. Cresciuto nelle giovanili del Busca calcio, con cui ha giocato anche in Prima, Promozione ed Eccellenza è passato poi al Genola, alla Polisportiva 2RG.

Luciano, esperto centrocampista del ’92, arriva dalla Sandamianese di Terza Categoria, società con la quale ha giocato negli ultimi 3 anni, realizzando nella scorsa stagione ha realizzato 4 reti. Ex vivaio della Pro Dronero, proprio con i Draghi ha calcato i campi dell’Eccellenza, successivamente si è trasferito al Val Maira, con cui ha disputato ben 5 campionati di Seconda.