«Non solo outdoor e natura… Regaliamo forti emozioni»

L’area cuneese si riconferma una meta turistica ambita, ma soprattutto capace di evolversi e di migliorare sempre, seguendo le tendenze del mercato e le esigenze dei viaggiatori. Ne parliamo prima di addentrarci in questo viaggio nelle splendide vallate della Granda, con Mauro Bernardi, presidente dell’Atl del Cuneese.

Le azioni di promozione messe in campo dall’Atl del Cuneese evidenziano dati confortanti. Come sarà l’estate 2023 nelle vallate cuneesi?

«Ci auguriamo possa essere intensa e soddisfacente. Le previsioni sul mercato italiano parlano di oltre 68 milioni di turisti in arrivo (dati Demo­skopika), che genereranno oltre 266,9 milioni di presenze, con un segno + rispetto all’estate 2022 e alle stagioni pre-pandemia. Tornano in modo più consistente e percepibile anche i turisti stranieri che apprezzano la forte identità della nostra destinazione».

Avete un identikit del turista che si approccia alle nostre montagne?

«Il turista-tipo che sceglie le Alpi di Cuneo è tendenzialmente un amante dell’outdoor, della natura. Negli anni abbiamo constatato una crescita della domanda turistica focalizzata nel settore delle vacanze attive e questo andamento è stato accompagnato da un ampliamento dell’offerta dedicata. Sempre più operatori turistici hanno scelto di investire nella predisposizione di servizi ed esperienze ad hoc pensati proprio per chi vuole vivere la vacanza in spensieratezza gu­stando escursioni, tour in bicicletta (soprattutto gravel, Mtb ed e-bike), avventure in acqua, arrampicata, trekking a cavallo… insomma, il panorama dell’offerta turistica outdoor è molto vario ed è supportato da servizi di qualità costruiti su misura».

Accanto ad una vocazione naturale al turismo nelle aree cuneesi, quali le azioni intraprese per continuare a crescere nelle presenze e nell’interesse internazionale?

«L’Atl ha consolidato negli anni la propria presenza nell’ambito dei principali saloni fieristici internazionali, andando ad individuare di anno in anno anche situazioni più specifiche nelle quali potesse giocare un ruolo importante il Cuneese. In questi primi 6 mesi del 2023, grazie anche alla partecipazione della Regione Piemonte e al coordinamento di Visit­piemonte, sia­mo stati a Co­pena­ghen, ad Am­sterdam, ad Anversa per incontrare gli operatori del turismo. E ancora, Francoforte, Berlino, Mo­naco di Baviera, Milano, Lio­ne, Bergamo, Nizza. Insomma, un piano fieristico denso di appuntamenti che continuerà per tutta l’estate e per l’autunno che verrà. Tra le novità, a settembre ospiteremo tra Cu­neo ed Alba una borsa del turismo, un workshop internazionale organizzato con il supporto dell’As­sociazione per il Turismo Outdoor Wow di cui l’Atl del Cuneese è braccio operativo insieme all’Ente Turismo Lan­ghe Monferrato Roero. Si tratterà di un’occasione speciale per presentare ad un parterre di operatori provenienti dai 5 continenti l’offerta turistica outdoor dell’intera provincia».

Le nostre montagne sono ricche di piccoli borghi, di parchi, di bontà gastronomiche, di produttori attenti alla qualità e all’eccellenza… Però sappiamo che c’è ancora tanto da presentare e offrire, come?

«Non solo outdoor, questa è la nostra forza. Una gastronomia d’eccellenza accompagna tour culturali nei borghi e nelle città d’arte, così come le tradizioni e gli eventi animano tutte le stagioni dell’anno. Ciò che ci contraddistingue fortemente è la capacità di essere attrattivi tutto l’anno. In primavera esplodono le sagre che annunciano l’arrivo della bella stagione colorando e profumando le piazze di città e borghi. In estate, lo sappiamo, vince l’outdoor in tutte le sue sfaccettature. Poi arriva la stagione dei profumi e dei sapori autunnali, con più di 80 appuntamenti fieristico-gastronomici in programma da settembre a dicembre per portare in vetrina le eccellenze della nostra terra: zucche di Piozzo, Porro Cervere, carne bovina Piemontese, castagne e marroni, aglio di Caraglio e poi i piatti della tradizione, come il fritto misto e la bagna caôda. Con l’inverno prendono il via le attività sportive su neve: dallo sci alpino allo sci nordico, dalle arrampicate sulle cascate di ghiaccio al biathlon, senza dimenticare l’escursionismo su neve e lo scialpinismo che, grazie alle nostre ineguagliabili vette alpine, genera importanti arrivi dall’estero».

Possiamo dire che l’Atl del Cuneese ormai da oltre un anno si muove nel solco di proposte turistiche sostenibili?

«Questa è una mission importante a cui teniamo particolarmente. Sappiamo quanto sia importante proporre e promuovere proposte turistiche in chiave green, per due motivi: il primo è l’attenzione che merita il nostro territorio, un patrimonio naturalistico che va preservato e per il quale tutti noi dobbiamo garantire impegno in prima persona. Il secondo: i turisti lo richiedono. Si tratta di una sensibilità sempre più radicata e attenta. Non possiamo più permetterci di sottovalutare questo aspetto: dal packaging dei prodotti alla mobilità, tutto deve essere ripensato e rimodulato in chiave sostenibile. Proprio in questi giorni abbiamo presenziato all’Eurobike Show di Francoforte, il salone dedicato agli amanti della bicicletta, per promuovere il nostro modello di turismo sostenibile. Per essere credibili sul mercato turistico globale è indispensabile che gli operatori turistici locali, le amministrazioni e gli enti che a vario titolo si occupano di turismo condividano sempre di più e meglio i progetti e gli obiettivi».

Paesaggi incontaminati, sport, ma anche tanti luoghi dall’impareggiabile magia architettonica… Quali non mancare di scoprire?

«Quando partecipiamo ad eventi all’estero non perdiamo l’occasione per proiettare alcuni video emozionali con le bellezze che contraddistinguono il nostro territorio. In ogni occasione queste riprese generano piacere e stupore: Cuneo, Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì sono cittadine che hanno molto da offrire, ma intorno c’è molto altro! Dalla Basilica di Vicoforte con l’esperienza Magnificat alle Residenze Reali di Racconigi e Casotto, dai resti romani di Bene Vagienna ai manieri signorili di Manta e del Roccolo a Busca. E poi, ancora, borghi alpini, pievi, chiese ed abbazie: testimonianze autentiche di vita, arte e cultura sviluppati su questa terra di confine, tra Alpi e mare, tra Italia e Francia. Un crocevia che ha dato origine a contaminazioni culturali e gastronomiche di ineguagliabile ricchezza».

E poi c’è il divertimento, la musica, quali gli appuntamenti da non perdere?

«Tornano per l’estate 2023 i tantissimi appuntamenti dal vivo promossi dall’Atl nell’ambito del Cuneo Music & Art Festival. Si tratta di concerti dal grande richiamo, con nomi del calibro di Giorgia, Biagio Antonacci, i Modà, Fiorella Mannoia, Nek e Renga, Tozzi, Gigi d’Alessio, Raf, Eiffel65 e molti altri ancora. Ma davvero non è tutto: l’estate regalerà ai turisti in visita nel Cuneese numerose possibilità di svago, divertimento ed emozione. Ai ranghi di partenza Cuneo Illuminata e Mirabilia Festival e molte rassegne teatrali, di spettacolo e di cabaret in grado di soddisfare tutti i gusti. Il ricco programma del Cuneo Music & Art Festival è consultabile sul sito www.visitcuneese.it, il portale di informazione e promozione turistica del Cuneese, disponibile anche sui social: seguiteci su Instagram e su FB per essere costantemente aggiornati!».