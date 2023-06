Polizia di Stato, operazione in atto nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla commissione di reati nei confronti di persone anziane

Si comunica che, dalle prime ore di questa mattina, 27 giugno 2023, la Polizia di Stato ed in particolare personale di questa Squadra Mobile, coadiuvato da operatori delle Squadre Mobili del Piemonte e della Valle d’Aosta, congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Piemonte e Liguria, sta eseguendo delle “Misure Cautelari in carcere” disposte dall’A.G. di Cuneo, nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla commissione di rapine, furti e truffe in danno di persone anziane.

Detta operazione si sta sviluppando su tutto il territorio piemontese specificatamente nell’area del Torinese, Vercellese e Astigiano.