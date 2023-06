Futsal Savigliano: Alessio Mantino è il secondo colpo di mercato

Alessio Mantino, laterale classe 1994, è un nuovo giocatore della Futsal Savigliano: è lui il secondo colpo di Futsal Mercato in vista del prossimo campionato di Serie C1.

Reduce da quattro anni e due promozioni con la maglia dell’Elledì FC, Mantino è ora pronto a cimentarsi in questa nuova avventura con la maglia saviglianese.

Per lui, nell’ultima annata, sono state 4 le reti a coronamento di prestazioni importanti e che hanno contribuito in modo decisivo alla promozione sul campo in Serie A2 Elite.

In carriera, prima dell’approdo all’Elledì Carmagnola, una lunga esperienza con il Top Five con cui ha iniziato il proprio percorso nel calcio a 5 e conquistato anche la Coppa Italia Piemonte nella stagione 2018/2019.

c.s.