La difesa del commercio all’Assemblea ACA

«Perché il piccolo commerciante deve pagare tutto e subito, cosa che non succede per le grandi piattaforme globali? È necessario battersi per un mercato più equo». È questo uno dei passaggi dell’appassionato intervento del presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, intervenuto all’Assemblea annuale dei capigruppo e soci dell’As­so­ciazione Commer­cian­­ti Al­be­si, lunedì 12 giugno al Castello di Grinzane Cavour.

Gli ha fatto eco il presidente ACA, Giuliano Viglione, che ha posato lo sguardo del mondo imprenditoriale sulla «riforma fiscale e sul tema della semplificazione burocratica, confidando in un futuro, più sereno, rapporto tra le attività economiche, la Pubblica Amministrazione e lo Stato». Questi ed altri sarebbero stati tra i temi che avrebbe affrontato il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zan­gril­lo, invitato da ACA ad un confronto che non è potuto avvenire a causa della scomparsa, nella stessa mattinata, del presidente di Forza Italia ed ex premier Silvio Berlu­sconi, del quale il presidente Sangalli ha tracciato un ritratto, anche in qualità di amico personale.

Il presidente confederale ha delineato un quadro dell’economia nazionale, sottolineando il paradosso per cui nonostante il terziario di mercato sia il settore che maggiormente ha rappresentato la ripresa economica post pandemica, esso stia vivendo la peggior carenza di personale. Tra gli altri argomenti toccati da Sangalli, la necessaria razionalizzazione del sistema fiscale – ove ciò non significhi un ulteriore inasprimento a carico di imprese e cittadini – l’attuazione di un corretto federalismo fiscale in grado di fare sistema e ridurre i divari territoriali, l’importanza dei corpi intermedi come le associazioni di categoria per la tenuta e la coesione sociale soprattutto nei momenti di crisi, il valore economico e sociale della piccola impresa.

Un cenno, alla massima efficienza che lo Stato deve mettere in campo nella governance e nelle pubbliche amministrazioni, rispetto all’attuazione del PNRR, oltre all’attivazione di poteri specifici per la gestione di questa importantissima partita (i dettagli del suo intervento nella sintesi).

All’Assemblea ACA 2023, gli intervenuti sono stati accolti dai vertici ACA: il presidente Giuliano Viglione, il vice presidente vicario Carlo Drocco e i vice presidenti Mauro Mollo e Franco Proglio, nonché dal direttore e dal vice direttore, Fabrizio Pace e Silvia Anselmo. Presenti anche i padroni di casa, che con i rispettivi Comuni condividono la proprietà del maniero simbolo del Patrimonio Unesco, i sindaci di Alba Carlo Bo e di Grinzane Cavour Gianfranco Garau, nonché il presidente dell’Enoteca Re­gio­nale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito. Tutti hanno speso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’ACA nelle principali sfide del territorio. In particolare, Bo ha sottolineato come da positive sinergie sia stato possibile attuare iniziative importanti, sia a favore delle imprese, sia verso l’intera collettività.

Tra le altre autorità presenti all’incontro, la presidente di Terziario Donna, Anna Lapini. Per la Regione Piemonte, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, alcuni amministratori del territorio, il vice prefetto di Cuneo Francesco D’Angelo, il questore di Cuneo Nicola Parisi, il presidente della Fondazione Cassa di Rispar­mio di Cuneo Ezio Raviola.

A margine dell’incontro, dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo 2022 e previsionale da parte dell’Assemblea, il direttore ACA Fabrizio Pace ed il vice direttore Silvia Anselmo hanno commentato la positività dei risultati e il buon andamento della struttura, ringraziando il personale: 163 collaboratori dalla componente femminile maggioritaria (133 le donne e 30 gli uomini), prevalentemente con meno di 50 anni, che ogni giorno svolgono attività di consulenza ed assistenza alle 2655 imprese associate.

I NUMERI DI UNA STRUTTURA SOLIDA

La “fotografia” di Aca nel 2022 evidenzia 2.655 soci, le aziende seguite per la contabilità sono 1.198 (per oltre 5.400 dichiarativi elaborati) e per il settore paghe sono 1014 (con oltre 157.000 cedolini); il settore formazione ha condotto 199 corsi per 2.537 allievi e oltre 6.300 ore), il settore Sicurezza Ambiente Igiene conta 296 ditte in assistenza Haccp e 220 ditte con incarichi Rspp, il Patronato Enasco ha gestito oltre 6.500 pratiche, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, giunto quest’anno al 30° di attività, annovera 362 soci, il Poliambulatorio San Paolo ha erogato circa 48.000 prestazioni diagnostiche, ambulatoriali e fisioterapiche con 105 specialisti per 50 specialità.

Il direttore Pace ha voluto ringraziare la Banca d’Alba per la partnership su alcune iniziative avviate a favore delle imprese e per l’attenzione particolare da sempre rivolta alle attività dei settori commercio turismo e servizi. «Grazie al presidente Tino Cornaglia per la sensibilità verso le imprese (Cornaglia è egli stesso imprenditore nel settore farmacie e capogruppo ACA, ndr), al direttore generale Riccardo Corino che lascia l’incarico e al suo successore, Enzo Cazzullo, con il quale proseguiremo questa proficua collaborazione».

I TEMI DEL TERRITORIO

Il presidente ACA Giuliano Viglione ha commentato l’avanzamento di alcune macro questioni che da anni vengono seguite con attenzione anche dal mondo imprenditoriale: nell’ultimo anno l’autostrada Asti-Cuneo ha visto il completamento del tronco B del lotto albese ancora mancante ed oggi il cantiere prosegue senza soluzione di continuità verso l’allacciamento con il moncone cheraschese, terminato il quale si potrà finalmente dire conclusa una vicenda annosa, che ha connotato il nostro territorio in senso negativo. Sviluppi sulla mobilità ferroviaria, con la riapertura in ottobre della tratta Alba-Asti e, annunciata per il 2024, la prosecuzione della metropolitana leggera Alba-Porta Susa fino all’aeroporto di Caselle. Sempre in tema di infrastrutture e urbanistica, sono stati citati il terzo ponte sul Tanaro, la cui progettazione è stata avviata e la rifunzionalizzazione dell’ex ospedale San Lazzaro, una porzione di città che verrà sottratta al degrado e rivitalizzata.

Un cenno è stato rivolto al restyling del centro storico albese, al quale la Fondazione Crc ha già destinato un finanziamento ed al palacongressi che la Banca d’Alba si è impegnata a finanziare, dotando Alba di una struttura essenziale per favorire la destagionalizzazione del turismo.

ICARDI: EX SAN LAZZARO, LAVORI NEL 2024

«In questa zona esiste un tessuto produttivo illuminato – ha affermato l’assessore alla Sanità della Regione Pie­monte, Luigi Icardi – di cui l’ACA è molto rappresentativa andando da sempre oltre il proprio ruolo di sostegno alle imprese, cercando di porre le condizioni di sviluppo del territorio». Icardi ha fatto il punto sulla rifunzionalizzazione del­l’ex ospedale San Lazzaro di Alba, che diventerà sede di attività sanitarie: a giorni sarà affidato l’incarico di progettazione del restauro dell’immobile storico e della costruzione di un nuovo edificio e di una piazza – interamente a carico della Regione – che cambieranno il volto di una porzione del centro storico, andando tra l’altro a rivitalizzarlo dal punto di vista commerciale. Il cronoprogramma è sino ad oggi rispettato e prevede l’avvio dei cantieri entro la primavera dell’anno prossimo.

Economia, fisco, lavoro, sostenibilità:

i temi trattati da Sangalli

La “fotografia” economica

“Per quanto riguarda lo scenario economico nazionale, abbiamo recuperato i livelli pre pandemia, anche meglio degli Stati Uniti e dei maggiori Paesi UE. Restano indietro, però, i consumi, con una riduzione di oltre 20 miliardi sul 2019, a partire dal settore alimentare. L’infla­zio­ne, nonostante la frenata degli ultimi mesi, resta comunque pericolosa.

Occupazione e competenze

L’occupazione nel 2022 ha segnato un aumento di 1,8 milioni degli occupati e il 76,4% di questa crescita è merito delle imprese del terziario di mercato. Ma la carenza di personale sta frenando questa crescita.

Nel turismo e nel commercio mancano 480mila lavoratori e c’è il forte rischio che il 40% di questi ruoli non verrà soddisfatto per mancanza di competenze. È necessario intervenire per colmare la distanza tra formazione ed esigenze delle imprese e programmare adeguati flussi di lavoratori immigrati.

Riforme e fisco

Condividiamo l’ambizioso De­creto Legge Delega per la Ri­forma del Fisco, con la riduzione del carico impositivo, il contrasto all’evasione e all’elusione, la semplificazione degli adempimenti. Il sistema fiscale che si sta immaginando deve essere coerente con le regole internazionali, in questo quadro va considerata la web tax, evitando scompensi tra piccoli commercianti, che pagano le tasse, tutte e subito, e le grandi piattaforme globali.

Sosteniamo lo sviluppo dell’utilizzo della moneta elettronica, ma è necessario che questa crescita vada di pari passo con la riduzione dei costi di gestione dei pos.

Ci sembra necessario costruire una no tax area senza disparità e definire un chiaro sistema di detrazioni e deduzioni per conciliare imposta piatta e principio di progressività.

Siamo a favore della cedolare secca anche per le locazioni commerciali, ma il taglio dei costi per i proprietari deve andare di pari passo al taglio dei costi per gli affitti.

Il Federalismo fiscale, attraverso un’autonomia differenziata, può essere una soluzione importante per la crescita economica del Paese.

Emergenze e ruolo dei corpi intermedi

Abbiamo vissuto un’emergenza sanitaria senza precedenti, che ha condotto a un’emergenza economica senza precedenti, e si è evitata un’emergenza sociale anche grazie alle realtà associative che hanno saputo rappresentare concretamente e con responsabilità le proprie categorie, valorizzando gli interessi territoriali e l’amore per la propria terra.

Imprese e sostenibilità

La rigenerazione urbana, l’attenzione all’ambiente, la valorizzazione del pluralismo distributivo possono e devono veder convivere il piccolo, il medio e il grande. Perché pensare al piccolo non significa pensare in piccolo. La qualità dei servizi si evidenzia anche nella funzione sociale delle imprese.

Le imprese determinano la sostenibilità dei luoghi. In tempi di smart working e metaverso, il “luogo” va rilanciato, anche attraverso la rigenerazione delle città, l’attualizzazione del terziario di mercato e un presidio costante.

Nel gioco di squadra, al centro ci devono essere le persone che, anche nelle stagioni più complicate, curano, risanano, costruiscono e vogliono un Paese migliore.

La partita del futuro la possiamo giocare e la dobbiamo vincere”.

