Calcio a 5, A2 Elite: l’Elledì FC riabbraccia Niccolò Canavese

La società Elledì FC è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Niccolò Canavese. L’universale classe 1987, dopo l’esperienza con l’Elledí della stagione 2019-20, ritrova il presidente Lamberti, tanti vecchi compagni e tifosi.

Oltre al ruolo di giocatore, sarà il mister dell’Under 15 e supporterà la crescita del settore giovanile dell’Elledí FC (Futsal e Calcio a 11).

Niccolò è, da anni, uno dei nomi più interessanti del futsal piemontese e non solo, lo dimostra la sua carriera. Dalle giovanili allo Sporting Rosta, società con cui ha raggiunto i play-off scudetto Under 21 e giocato in Serie B. Per lui, prima di ritornare in Piemonte, anche un anno di A2 a Modugno con Kevin Rengifo. Poi ancora Rosta con cui ha vinto la Serie C1 da miglior giocatore del Piemonte e riassaporato le competizioni nazionali. Dopo un brutto infortunio, è ripartito con la Futsal Savigliano e ha di nuovo conquistato, al secondo anno, la promozione in B. Dopo l’Elledì, allora Carmagnola, una parentesi alla Domus Bresso in Lombardia, la Polisportiva Pasta e, negli ultimi due anni sportivi, l’Aurora Nichelino in C1.

È difficilissimo per Canavese trattenere la forte emozione per questo ambito ritorno: “Sono davvero felice. Da quando il presidente Dario Lamberti, dopo la partita di play-off con lo Sporting Hornets, mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere riavermi a bordo, non ho pensato ad altro. L’Elledí ha sempre avuto la precedenza. Questa per me è una società che posso chiamare “casa”. Sono contento di poter continuare lavorare ancora con il settore giovanile. Ritrovo mister Francesco Giuliano, che ha sempre creduto in me, e uno spogliatoio con tanti amici. Voglio ringraziare Dario e tutta la società perché è da un mese che lavoriamo per questo. Sono sicuro che avremo un roster all’altezza per poter competere in Serie A2 Élite, abbiamo uno degli allenatori più bravi in Italia. Non è ancora, per me, tempo di appendere gli scarpini al chiodo ed è giusto seguire il proprio sogno!“. Bentornato!

