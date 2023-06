Patrick Enrici in Serie B con il Lecco: “L’anno più bello della mia vita”

Si è chiusa con una festa incredibile la stagione del Lecco che, quasi contro ogni pronostico, ha vinto i playoff di Serie C, conquistando la promozione in Serie B in un incredibile doppio incrocio contro il Foggia.

A fare festa con la compagine lombarda, c’era anche un po’ di provincia di Cuneo, rappresentata da Patrick Enrici, classe 2001 di Borgo San Dalmazzo.

Il giovane difensore ha vissuto insieme alla sua squadra la stagione della consacrazione, che riassume così: “Questo è stato l’anno più bello della mia vita, sia per la vittoria dei playoff che per il campionato che ho disputato. Le ho giocate tutte, tranne due, e sono uno dei pochissimi giocatori che ha così tanto minutaggio. Il lato negativo è stato di aver potuto giocare poco in questo finale per un infortunio alla caviglia. Provavo ad allenarmici sopra per giocare, quindi anche i giornalisti locali non sapevano nulla, ma ci ho convissuto a lungo. In più, saltare la parte più bella è stato un peccato, ma che emozione”.

Il ricordo della festa resterà scolpito nel suo cuore: “Quante emozioni, mamma mia! Emozioni forti, nonostante io non abbia giocato. Avevo il cuore in gola e sentivo una gioia pazzesca. Vedere i tifosi entrare dentro al campo alla fine è stato unico. Lecco prima di questo successo non era così nominata, anche perché Como in B era la squadra più vista. Ora ci siamo anche noi e il prossimo anno ci sarà il derby. A pensarci, mi vengono già i brividi ora”.

Enrici ha chiuso l’anno con 36 presenze nel girone A, 2 nei playoff e una in Coppa Italia: “L’obiettivo, già la scorsa estate, era quello di prepararmi per poter approdare a breve nella categoria superiore. Anche per questo, scelsi di restare a Lecco, in un ambiente che conoscevo bene e in una società che credeva in me. Aver centrato il traguardo della Serie B proprio con questa squadra, quindi, è stato qualcosa di fantastico”.

Al momento, non si può pensare ad altro che a far festa: “Ho ancora un anno di contratto qui, ma è presto per fare valutazioni. Ora voglio solo godermi questi momenti indimenticabili. Credo di essere cresciuto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista mentale. In questo, devo dire grazie al mental coach Roberto Civitarese, con cui ho iniziato a lavorare in questa stagione, con risultati importanti”.

Si festeggia, quindi, magari tornando a Borgo San Dalmazzo, insieme alla famiglia e alla fidanzata Elena Dotta: “Stiamo insieme da quasi due anni. È la mia fan numero uno e mi ha seguito praticamente sempre in questa stagione. La cosa divertente è che, pur essendo entrambi di Borgo, non ci eravamo mai visti prima, ma ci siamo poi conosciuti in Lombardia”. Quando si dice il destino.