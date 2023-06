Cuneoginnastica nella top 20 ai Nazionali di Insieme Gold di Ritmica

Si è svolto Trentino l’ultimo appuntamento Gold di questo primo semestre.

Nella splendida cornice del PalaGhiaccio di Folgaria sabato 10 giugno la Asd Cuneoginnastica ha preso parte al Campionato Italiano di Insieme Gold.

Le atlete Cuneoginnastica hanno gareggiato nella categoria Open che prevedeva l’esecuzione dell’esercizio di Insieme con 5 palle.

Anna Fraire, Beatrice Mandrile, Flutura Qira, Irene Ciarlo e Melisa Qira hanno presentato una composizione ben costruita che hanno saputo valorizzare con l’ottima esecuzione in pedana, valsa loro il 13° posto Nazionale su 47 squadre partecipanti.

La squadra Cuneese ha sfiorato la finale a 10 per pochi decimi di punto.

Le allenatrici Marianna Ricca ed Emilia Rancurello sono molto soddisfatte: ”insieme alle ginnaste abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo”.

Questo risultato è stato di grande stimolo per le atlete che hanno preso parte al campionato ma anche per tutte le compagne che si stanno preparando per i Campionati Italiani del settore Silver in programma a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio.

c.s.