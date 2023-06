Il borgarino Patrick Enrici promosso in Serie B con il Lecco

Ci sarà un pezzettino di Granda in più nella Serie B 2023-24: il borgarino Patrick Enrici, infatti, è stato promosso con il suo Lecco nei “cadetti” dopo aver trionfato nella Finale Playoff di C contro il Foggia.

Dopo la vittoria 1-2 in Puglia, la compagine lombarda ha saputo rimontare, nel match di ritorno fra le mura amiche del “Rigamonti-Ceppi”, il gol in apertura di Bjarkason, mettendo in cassaforte la Serie B grazie alla doppietta di Lepore ed alla rete di Lakti.

Nella rosa del Lecco, anche Patrick Enrici: classe 2001, di Borgo San Dalmazzo, è cresciuto nel vivaio di Pedona, Cuneo e, successivamente, Pro Vercelli e Torino. Nella stagione 2020-21, la prima esperienza fra i “grandi” e fra i professionisti, con la maglia della Sanbenedettese, collezionando 26 presenze, prima del passaggio proprio al Lecco nel 2021.