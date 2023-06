Confindustria Cuneo, in collaborazione con altre 22 Associazioni territoriali del Sistema Confindustria e con Confindustria Lombardia, organizza il webinar “I numeri per le risorse umane: i risultati delle indagini Confindustria sul lavoro come strumento per gli HR manager”.

Il webinar, che si terrà domani, martedì 20 giugno alle ore 11.00, è dedicato alla presentazione dei risultati delle indagini sul lavoro condotte dalla Associazioni, e si rivolge in particolare a chi si occupa di gestione di Risorse Umane in azienda.

Le indagini svolte, che in questa edizione hanno coinvolto oltre 2.000 imprese associate al Sistema Confindustria, monitorano ogni anno l’evoluzione di alcuni indicatori del mercato del lavoro, dal tasso di assenza al tasso di turnover volontario, alla diffusione dello smart working, sondando anche il polso delle imprese sui principali temi al centro del dibattito: quest’anno l’impatto dell’inflazione sulle politiche retributive, le difficoltà di reperimento di alcune professionalità, il ricambio generazionale.

Il webinar sarà l’occasione per presentare i principali risultati e per un confronto tra i Responsabili HR di quattro imprese di diversi settori, in una tavola rotonda dedicata agli argomenti di maggiore attualità.